Brodosplit isporučio prvi rasponski segment za most Čiovo

Brodograđevna industrija Split u utorak je isporučila prvi čelični rasponski segmenta mosta Čiovo na montažu na gradilište mosta, priopćeno je iz Brodosplita.



Čelična konstrukcija mosta sastoji se od ukupno 14 rasponskih sklopova od kojih je najzahtjevniji središnji dio na kojemu će biti ugrađeni hidraulički mehanizmi za podizanje središnjeg dijela mosta. Na potpornim stupovima oni se montiraju i zavarivanjem spajaju u cjelinu.



Prema ugovoru s tvrtkom Strabag i investitorom, Hrvatskim cestama, u splitskom se brodogradilištu od početka ove godine radi na ukrupnjivanju djelomično izrađenih segmenata koje je Brodosplit preuzeo od prethodnih izvođača.



Prema ugovoru segmente je trebalo izraditi i antikorozivno zaštititi, montirati te tako povezati dvije obale, kaže se u priopćenju.



Radnici Brodosplita već su montirali četiri mega segmenta na gradilištu, a do sredine svibnja prema planu trebali bi biti isporučeni i montirani svi segmenti budućeg čiovskog mosta, dodaje se.



Most Čiovo trebao bi biti izgrađen do sredine lipnja ove godine. Grade ga Poduzeće za ceste Split i Strabag.



Most je dug 547 metara i vrijednosti koja premašuje 207 milijuna kuna. Ušao je među projekte europskog financiranja, pri čemu se 176,7 milijuna kuna ili 85 posto financira iz EU-ovih fondova.