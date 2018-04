Splitski taksisti nezadovoljni novim zakonom, najavili kaos na ulicama u srcu sezone: 'To će stvoriti iznimno lošu sliku o Hrvatskoj!'

Uoči skorog odlučivanja o prijedlogu novog zakona o javnom prijevozu u cestovnom prometu, udruga Radio Taxi Split poslala je otvoreno pismo saborskim zastupnicima i članovima Saborskog odbora za promet.



U pismu navode da žele javno upozoriti na, kako navode, nekoliko osnovnih nedostataka tog propisa, čije usvajanje evidentno prijeti dramatičnim posljedicama na hrvatskim cestama i ugrožavanjem sigurnosti hrvatskih građana, ali i ozbiljnim narušavanjem tržišne utakmice te posljedičnim gubitkom velikog broja radnih mjesta.



- Upozoravamo, kako nitko ne bi naknadno mogao tvrditi da ništa nije znao. Hrvatski taksisti proteklih mjeseci i godina više puta su jasno iskazali potporu namjeri liberalizacije tržišta, ali pod jednakim uvjetima za sve, jednako kao što su višekratno zahtijevali suzbijanje ilegalnog rada, u čemu se država nije iskazala - dapače, u nekim slučajevima on se tolerirao ili čak poticao. U motive i namjere koji stoje iza ovakvog ponašanja, kao i iza teksta prijedloga novog Zakona, ovom prilikom nećemo ulaziti, no smatramo svojom dužnošću upozoriti na posljedice. Kako za tri tisuće obitelji koji žive od ovog posla, tako i za građane, turiste te ugled i ekonomsko funkcioniranje Republike Hrvatske.



1. Oduzimanje ovlasti gradovima i općinama, odnosno nova centralizacija



U prijedlogu Zakona izričito je navedeno da lokalna samouprava ne smije ograničiti broj dozvola na svom području, što je direktno suprotno europskoj praksi, ali i Ustavu Republike Hrvatske koji u svom 135. članku propisuje da lokalna samouprava 'obavlja poslove iz lokalnog djelokruga kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a osobito poslove unapređenja prirodnog okoliša, prometa i prometne infrastrukture'.



2. Kaos u turističkim središtima tijekom sezone



Ukoliko se gradovima i općinama ne omogući regulirati uvjete obavljanja autotaksi prijevoza na svom području i ukoliko bilo kojem prijevozniku iz bilo kojeg dijela države dozvola mora biti izdana, vrlo je realno očekivati ljetnu navalu taksista na gradove poput Splita i Dubrovnika, koji sa svojom infrastrukturom - od ionako nedovoljnog broja stajališta do zagušene cestovne mreže - to naprosto neće moći podnijeti. Kao rezultat će se stvoriti još veći nered i gužve, odnosno poremećaj kompletnog prometa i ugrožavanje sigurnosti i udobnosti građana. Također, ukoliko se zbilja omogući samostalno formiranje cijene prijevoza mimo odluka gradova i općina, realno je za očekivati njeno veliko variranje ovisno o potražnji i posljedičnu nesigurnost za građane i turiste, što bi također stvorilo iznimno lošu sliku Hrvatske kao turističke destinacije.



3. Što je taksi?



Čak i sama definicija autotaksi prijevoznika loše je formulirana, pa je između ostalog predviđeno da on može na više mjesta - pa i autobusnim postajama - ukrcavati putnike. Upravo u Splitu između 2000. i 2006. godine imali smo fenomen zvan 'kružni taksi', odnosno vozila kapaciteta '8 plus 1' koja su izazivala konstantan kaos na ulicama i ugrozila poslovanje javnog gradskog prijevoznika. 4. Pojeftinjenje ili uništavanje konkurencije? Apsurdno je i neozbiljno očekivati da će potpunom liberalizacijom doći do dramatičnog snižavanja cijena prijevoza, a kao jedan od najsvježijih primjera može se navesti autoškole koje su nakon provođenja tog procesa - poskupjele za dvadesetak posto. Nadalje, vrijedi napomenuti da su neke globalne tvrtke koje se izbjegavaju definirati kao pružatelji taksi usluga - a koje svoje 'partnere' vozače često drže u gotovo u robovlasničkim uvjetima - u ozbiljnim financijskim poteškoćama, te da su zabranjene u brojnim gradovima i državama Europe. Također, i jedna hrvatska tvrtka koja je svojedobno radikalno snizila cijene završila je u predstečajnoj nagodbi, pa su njene dugove na koncu platili hrvatski porezni obveznici. Ovo je, gospodo, klasičan primjer dampinga - namjernog snižavanja cijena kako bi se uništila konkurencija, da bi nakon toga cijene bile drastično veće nego na početku.



5. Kamion pijeska ili građani?



Apsurdno je ukidanje potrebe stručne osposobljenosti za vozača motornog vozila, i to upravo u vrijeme kada nama susjedno države nastoje postrožiti uvjete za to u skladu s direktivama Europske unije. Gospodo, smatrate li zbilja da je, primjerice, vožnja kamiona s pijeskom odgovornija dužnost od prijevoza hrvatskih građana, pa da su za nju potrebne veće kvalifikacije?



6. Čemu studija?



Molimo vas da, u skladu sa svojom dužnosti, ispitate zašto Ministarstvo prometa potpuno ignorira studiju Fakulteta prometnih znanosti iz Zagreba na čelu s profesorom Markom Sevrovićem, vezanu za obavljanje taksi djelatnosti, koju je isto to ministarstva naručilo i platilo. Jedna od bitnih odrednica te studije upravo je zaključak da jedinice lokalne samouprave, odnosno gradovi i općine, trebaju biti nadležni za uređivanje djelatnosti poput taksi prijevoza. Ovo je samo djeličak primjedbi na prijedlog Zakona o kojemu ćete uskoro raspravljati i odlučivati, i to potpuno neuobičajeno u hitnoj proceduri. Također, naglašavamo da je Hrvatska i dosad imala jedan od najliberalnijih zakona u Europi, kojeg su neke države poput Slovenije doslovno prepisale, a njegova glavna zamjerka jest da se - nije provodio. Vas kao narodne zastupnike pozivamo da postupite po vlastitoj savjesti i spriječite nesagledive posljedice koje će nastupiti po Republiku Hrvatsku, piše u otvorenom pismu udruge Radio Taxi Split.