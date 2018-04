Na međukotarskoj tribini o gospodarenju otpadom "A ko to more/mora platit?", održanoj u prostorijama Gradskog kotara Varoš, nije bilo nimalo dosadno.



Dapače, kotarski vijećnik i predsjednik GK Varoš Vjeko Santrić, diplomirani inženjer elektrotehnike Alen Ćurin, Dijana Magdić i predsjenica NVO Sunce Gabrijela Madunić-Orlić pozabavili su se najaktualnijim temama, a centralno pitanje na koje su okupljenima pokušali dati odgovor bilo je - bavimo li se doista održivim gospodarenjem otpadom ili neodrživim pretvaranjem građana u financijere loših planova, čije pogubne posljedice presporo uviđamo i premlako im se suprotstavljamo. Pogađate - bili su više za drugu varijantu, koju su potkrijepili s tvrdnjama da gradska uprava provodi nekvalitetnu sanaciju karepovačkog odlagališta otpada, čime ugrožavaju zdravlje svih sugrađana.



Daleko je Lećevica...



U prvom dijelu tribine Ćurin se pozabavio prezentacijom modela dobre prakse gospodarenja otpadom i analizom razloga zbog kojih se u Splitu izbjegava primjena najboljih inozemnih i domaćih primjera, te uvećanog iznosa koji bi svakog stanovnika došao "po glavi" ako se ovaj način postupanja s otpadom nastavi. Ali i načinima na koji bi se to moglo anulirati i regulirati.



- Naplaćivanje po količini otpada će se u nekim dijelovima grada brzo provesti, dok u nekima neće zaživjeti nikada. Osim toga, naš problem je i taj što nitko ne želi smeće i deponij u svome dvorištu - kazao je Ćurin koji je sa skepsom govorio i o Lećevici zbog njene udaljenosti od Splita, Vrgorca, Makarske i Hvara, ali i zbog svih ostalih troškova koji bi po Ćurinovoj procjeni iznosili 300 kuna mjesečno po osobi.



Gabriela Madunić-Orlić potom je detaljno je predstavila posljednja tri gradska plana gospodarenja otpadom čiji su predviđeni provedbeni troškovi u posljednjih deset godina povećani za više od 100 milijuna kuna.



- Odlagalište u Lećevici planirano je za sljedećih 20-30 godina. Znači, platit ćemo ogroman novac i onda ništa sljedećih godina. Nadalje, kompostana je planirana za devet i pol tisuća tona prihvata godišnje, a naše potrebe su puno veće od toga, zbog čega je jasno da uopće nema nikakve namjere da se biotpad zaista kompostira. Dobivamo samo poskupljenje i nova zagađenja kroz zrak - poručila je na tribini Madunić-Orlić, na čije se pojedine izjave oštro osvrnula Ljubica Vrdoljak iz "Čistoće".



Vrdoljak: Širite propagandu



- Izjave da se smeće odvozi zajedno je vaša propaganda i nema veze s onim što se događa, a moram vas ispraviti i oko izjava o plaćanju sanacije Karepovca kojeg već godinu dana ne plaćamo. Također, dvije lagune na Karepovcu se kontroliraju svakih 15 dana, kao i sastav vode. Dođite u "Čistoću", uzmite nalaz kojeg je izdala ovlaštena institucija pa onda o tome govorite - demantirala je Vrdoljak riječi prethodnih govornika.



Međutim, kako je većina okupljenih stanovnika Varoša na tribinu došla s ciljem da razgovara o problemima koji se konkretno njih tiču, pitanja po završetku tribine, ali i neplanirane rasprave s predstavnicom "Čistoće", otišla su u smjeru nedovoljnog broja kanti za smeće i lošije čistoće ovog dijela grada u odnosu na prijašnja vremena, željenog sakupljanje otpada od vrata do vrata, formiranja zelenog otoka i drugih aktualnih kotarskih problema i težnji.