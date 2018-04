U Splitu počeo Festival znanosti: osnovci su već prvog dana 'upijali kao spužve', evo što su naučili

Sve zainteresirane očekuju brojne radionice, predavanja, prezentacije pokusa, izložbe, koncerti, igre, znanstveni kafići i astro party, u koje su uključene sve sastavnice splitskog Sveučilišta i više od 50 institucija

Razni kemijski pokusi, roboti, tajne ljudskog tijela, obnovljivi izvori energije i čudesni svijet prirode neke su od tema koje su se mogle vidjeti i doživjeti na svečanom otvorenju 16. festivala znanosti u ponedjeljak (jučer) ispred Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.



Izlaganjem raznih aktivnosti sveučilišnih sastavnica i srednjih škola započela je ova sjajna manifestacija koja će se održavati do 21. travnja na brojnim lokacijama u gradu, i to pod zajedničkom temom "Otkrića".



– Ove godine na festivalu sudjeluje više od 20 gradova u Hrvatskoj, a mi smo odavno u organizaciji. U Splitu kroz ovaj tjedan imamo 105 događanja, a u budućnosti bismo trebali produljiti festival na cijelu godinu, kako bi mladost mogla dobiti neformalno obrazovanje i kako bi cjelokupno društvo prepoznalo tu mladost koja itekako ima potencijala – rekao nam je prof. Mirko Marušić, jedan od mnogobrojnih volontera koji su osmišljavali i koordinirali program.



Poziv na događanja upućen je svim obrazovnim ustanovama, a odaziv je izniman, što veseli organizatore.



Festival je otvorio rektor prof. dr. Šimun Anđelinović koji je poručio djeci da počnu postavljati pitanja, da istražuju, a odgovore će sigurno naći na splitskom Sveučilištu, za koje im je uvertira upravo ovakav festival. Riječi podrške festivalu i cijeloj ideji dali su Mario Negotić, v.d. pročelnika gradske Službe za društvene djelatnosti, i dožupan Luka Brčić.



Baš kao što stoji u konceptu festivala, cilj je informirati javnost o aktivnostima i rezultatima u području znanosti te motivirati mlade ljude za istraživanje i stjecanje novih znanja. Bez sumnje, to je i postignuto sudeći po interesu već prvog dana na koji su pohrlili osnovci iz okolnih gradova i općina.



– Jako mi je zanimljivo igrati se s vodom. Ovo vam je vodeni grad, akumulacijsko jezero, lift i most na vodu, aparat za sok isto na vodu... – objasnio je devetogodišnji Josip Letić iz Osnovne škole "Ostrog" iz Kaštel Lukšića, koji se oduševio hidrogradom koji pokreće voda i hidraulika, a osmislili su ga učenici 4.c razreda Graditeljsko-geodetske škole.



Ništa manje interesa nije bilo za male forenzičare kojima su studenti otkrivali što sve kriju otisci stopala, dlanova, kao i kapi krvi na mjestu nesreće.



– Po krvi vidimo koliko brzo su se ljudi kretali, odakle su pali, a iz dlana vidimo kako svi imamo različite ruke – naučila je četvrtašica Ema Marin iz OŠ Filipa Lukasa iz Kaštel Starog, jedna od budućih znanstvenica.



Bilo je tu robota na daljinski i onih pametnih koji vas prate u stopu, bolida za utrke, sitnih detalja koji su se mogli vidjeti samo mikroskopom, a djeca su fascinirano upijala svaki detalj, oduševivši se najviše kemijskim pokusima koji su eruptirali poput vulkana, mijenjali boje, dimili i ostavljali bez daha.