Iz Banovine objavili: Radovi na Karepovcu prekidaju se 5. svibnja

Unatoč dužem kišnom periodu u proteklom razdoblju te prekidima radova za vrijeme blagdana, na odlagalištu Karepovac od početka sanacije 22. studenog prošle godine do danas prebačeno je oko 700 tisuća metara kubnih komunalnog otpada i 30 tisuća metara kubnih građevinskog šuta, što je oko 70% od planiranog prema Projektu, stoji u priopćenju kojeg su danas medijima poslali iz Banovine.

Karepovac se sanira u smjenskom produženom radu svaki dan i tako će biti sve do 5. svibnja. Tada će se prebacivanje otpada s istočne strane deponije, odnosno s područja buduće kasete, na krovni dio deponije zaustaviti i nastaviti na jesen s padom temperatura, s obzirom kako je to najružniji dio sanacije uslijed kojeg nastaju neugodni mirisi.

Osim prebacivanja otpada kontinuirano se provode mjere za kontrolu neugodnih mirisa, dnevno prekrivanje inertnim materijalom te uporaba sredstva za redukciju mirisa.

Od početka radova nisu zabilježena prekoračenja propisanih vrijednosti koncentracije plinova sukladno Uredbi o razinama onečišćujućih tvari u zraku.

Izvođači na samom gradilištu također kontinuirano mjere vrijednosti plinova i niti u jednom trenutku nije bilo prekoračenja graničnih vrijednosti propisanih Uredbom.

Postavljanje dodatne mjerne postaje po Zaključku Gradskog vijeća očekuje se u svibnju, nakon okončanja postupka javne nabave.