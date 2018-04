Pomozite nam da zajedno stvorimo knjigu Moj sveti Duje!

Pravila su vrlo jednostavna. Uzmete olovku i bojice, to je prvi korak. Drugi je još jednostavniji, nacrtate nam svoju sliku grada i njegova zaštitnika, napišete nam pjesmu, stih, možda i priču, stavite na papir sjećanja, opišite što na fjeri lipoga ima... Što god vam padne na pamet! Vi ste vlasnici i vi odlučujete.

Moj sveti Duje. To je tema, to je naziv knjige koju ćemo zajedno stvoriti. Na nama, nešto starijima od vas, iz redakcije kulture Slobodne Dalmacije da odaberemo najbolje radove od svega što nam stigne na našu redakcijsku adresu - lijepo posložimo, povežemo i stvorimo zbirku vaših radova. Već sad smo uvjereni kako će biti sjajna!

Imamo i riječ, dvije, za odrasle pored vas, vaše roditelje, tete u vrtiću, učiteljice, profesore - usmjerite svoje malene, vi to znate i vi to možete.

Uputite ih kako će se najbolje izraziti. Pomozite im. U izbor ulaze svi radovi koji pristignu 23.4.2018. do 12 sati.



Radove možete skenirati i poslati nam elektroničkom poštom, možete ih upakirati i poslati obićnom poštom. E- mail adresa: [email protected] ili Slobodna Dalmacija d.d. - Moj Sv. Duje, Ul. Hrvatske mornarice 4, 21000 Split