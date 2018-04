Upis u splitske vrtiće kasni već dva tjedna, još se ne zna kad će početi 'kampanja'

'Kao roditelj trogodišnjeg djeteta koje čuva baka, jer suprug i ja radimo jedan tjedan ujutro, a drugi poslijepodne, pozdravljam uvođenje smjena u vrtiće', rekla nam je jedna mama

Iako su prethodnih godina vrtići otprilike do sredine travnja zaprimali zahtjeve roditelja, skrbnika i posvojitelja za upis mališana u vrtiće i jaslice za iduću pedagošku godinu, početku aktualne upisne "kampanje" nema ni traga.



Za razliku od lani kada su se prijave primale od 3. do 14. travnja, ove godine još ništa o toj važnoj temi nije službeno objavljeno u samim predškolskim ustanovama ili na njihovim internetskim stranicama, a ni ravnatelji nemaju precizne informacije. Kao što se moglo pretpostaviti, primanje djece kasni zbog prilagodbe radnog vremena vrtića zaposlenim roditeljima, što su nam i potvrdili iz gradske Službe za društvene djelatnosti.



- U ovom trenutku još uvijek nemamo informaciju o datumu početka upisa u gradske predškolske ustanove za pedagošku 2018./2019. godinu. Grad je u završnoj fazi pripreme prijave na poziv "Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja" Ministarstva za obitelj, sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda (ESF). Time će se omogućiti bolja ravnoteža poslovnog i obiteljskog života produljenjem radnog vremena dječjih vrtića, kao i uvođenjem dodatnih smjenskih jasličkih i vrtićkih programa u gradskim predškolskim ustanovama, pa je početak upisa u odnosu na prethodnu godinu nešto prolongiran - odgovorili su iz Banovine na naša pitanja.



Kao što se već moglo čuti u medijima, od rujna ove godine dio vrtića diljem Hrvatske radit će i u poslijepodnevnoj smjeni, a ukupno će se zaposliti dodatnih 700 odgajatelja, kuhara i čistača, koji će se financirati, uz dio troškova prehrane djece, dodatne opreme za vrtiće i edukacije, iz ESF-a, u sklopu kojeg je osigurano oko 300 milijuna kuna za predstojeće dvije godine.



Detalji za splitske vrtiće se još ne znaju, kao ni njihovo buduće radno vrijeme, no sigurno je da će cijena boravka djece za roditelje, skrbnike i posvojitelje čiji će mališani dolaziti u popodnevnoj smjeni biti ista kao da dijete cijelo vrijeme pohađa vrtić u dosad "klasičnom" jutarnjem terminu.



Ankete provedene među majkama i očevima pokazale su kako u Splitu itekako ima zainteresiranih za duže otvorena vrata predškolskih institucija.



- Kao roditelj trogodišnjeg djeteta koje čuva baka, jer suprug i ja radimo jedan tjedan ujutro, a drugi poslijepodne, pozdravljam uvođenje smjena u vrtiće. Nama će to puno značiti radi organizacije života, a kako sam čula od odgajateljice u vrtiću koji nam je u susjedstvu, upisi će biti krajem travnja. Već sam pripremila papire! - rekla nam je jedna mama.