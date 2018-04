Je li javno savjetovanje o splitskom komunalnom redu samo farsa? 'Posjedonu' ugovor prije odluke o statusu štekata

Javno savjetovanje oko izmjena Odluke o komunalnom redu, u sklopu kojih bi trebalo doći i do promjena u Planu korištenja površina unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline Splita, traje do 20. travnja, no rasplet slučaja "Posejdon" baca ozbiljnu sumnju kako je u pitanju tek obična farsa.



Ugostiteljski objekt kojim upravlja obrt "Arkina", a koji od 2005. ima štekat unutar Željenih vrata Dioklecijanove palače prema aktulanim konzervatorskim smjernicama trebao bi biti u potpunosti uklonjen, no unatoč tome što je savjetovanje u tijeku, s Gradom su potpisali novi ugovor o zakupu javne površine. Ili nisu, ali je ugovor u proceduri potpisivanja.

Nismo sasvim sigurni kakav je status odnosa privatnika i Banovine, jer su se službene informacije koje smo dobivali razlikovale i mijenjale iz sata u sat.



Najprije je početkom tjedna "Posejdonov" platio kaznu koju su mu izdali komunalci jer je "izbacio" štekat bez valjanih papira, a dali su mu rok od 48 sati da ga ukloni. Objekt je tijekom cijele prošle godine radio je bez valjanog ugovora kojeg nije ni mogao sklopiti s lokalnom vlašću zbog postojanja duga prema Gradu.



U neformalnom razgovoru vlasnik restorana nam je kazao kako se dug odnosi na vrijeme od prije više od dva desetljeća i to za zakup poslovnog prostora u Varošu, za koji tvrdi da je riječ o "knjigovodstvenoj pogreški", ali i kako "zbog protoka vremena nije u mogućnosti dokazati da je svoje obveze podmirio". Ipak, doveden "pred zid", u blagajnu Grada u utorak je uplatio 51.310 kuna, jer, kako je ustvrdio, "četrdeset godina se bavi ugostiteljstvom i nikad nikome nije odustao dužan ni lipe".



Uslijedilo je potpisivanje ugovora na godinu dana, koji je u ime Banovine potpisao Ivan Leko, v.d. pročelnik Službe za gospodarenje gradskom imovinom. Iz cijele situacije proizišlo je logično pitanje, zbog čega se s potpisivanjem nije pričekalo dok izmjene Odluke o komunlanom redu usvoje na Gradskom vijeću, jer one će dati konačan odgovor gdje će se štekati unutar jezgre moći nalaziti, a koje površine će se "očistiti" od komercijalnih sadržaja.



- Potpisao sam ugovor o zakupu javne površine za postavljanje štekata za restoran "Posejdon", na minimalni rok od godinu dana što propisuje odluka o zakupu, dakle on vrijedi do 2. travnja 2019. godine, te je isti u proceduri potpisa. Javno savjetovanje se odnosi na nove akte koji su trenutno na javnom uvidu i internetskim stranicama Grada, a primjena novih smjernica bit će obvezna kada stupe na snagu. U slučaju da za ovu lokaciju nova Odluka o komunalnom redu bude drugačija od postojeće po kojoj je potpisan ovaj ugovor, nadležna tijela Grada razmotrit će sve mogućnosti za raskid ugovora - kazao nam je Leko.