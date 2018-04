Sunčan dan ovog petka izmamio je brojne posjetitelje na Zapadnu obalu gdje se održava jubilarni 20. Croatia Boat Show, najveći hrvatski sajam nautike. Sudeći po izlagačima, kojih je čak više od 300 iz svih segmenata nautičkog tržišta, apsolutni hit su katamarani, od kojih su mnogi već našli svoje vlasnike, a na sajmu 'odrađuju' ulogu eksponata.



- Nautički čarter toliko raste da proizvođači ne mogu proizvesti toliko plovila koliko ih tržište traži. Ono što sad vidite ovdje, uglavnom se ne može isporučiti prije iduće sezone. Čeka se dugo zbog velike potražnje. U šali smo pričali kako će ovo ljeto trebati staviti morske semafore jer će po Jadranu ploviti čak 15 posto više plovila nego lani - kaže nam Lari Lulić, voditelj press centra sajma dok nas vodi u obilazak izložbe plovila svih vrsta što na moru, što na kopnu.



Sajam je ove godine dvostruko veći nego lani, a stiglo je oko 150 plovila, mnogi upravo iz tvornica. Čak je trideset hrvatskih. Samo dva mjeseca prije imali su svjetsku premijeru u Dusseldorfu.



Među biserima sajma svakako je Ultra Saona 47, prekrasan i udoban 13-metarski katamaran za 12 putnika, također namijenjem čarteru. Upita za njega je puno unatoč cijeni od nešto više od pola milijuna eura, no i njega treba naručiti i očekivati tek iduće ljeto, baš kao i Bali i druge modele dvotrupaca, jedrilice poput Mimi, Antaresa, Hanse i drugih.

- Sve se unaprijed proda - kaže nam Lulić. Najskuplji brod na sajmu je luksuzna jahta Azimut 116, duga 35 metara i 'teška' oko 6,5 milijuna eura. Al i takva nađe svog kupca.



- Ovdje imate brodove za sve kategorije kupaca, a cijene su s 10 ili 20 posto popusta. Dosta su popularne jedrilice poput Oceanisa 51 i Xenie 4-3 koje imaju sjajne performance, kao i regatne jedrilice i čarteraši. Traženi su i modeli Merry Fisher iako nisu baš jeftini - oko 200 tisuća eura. Tu su i gumenjaci svih vrsta, a odlično ide našem Colnagu čiji su brodovi osvojili i naše i svjetsko tržište - kaže nam Lulić.



Vodi nas i do aluminijskog XO defendera i cruisera kojem tepaju da je nepotopiv, a bez problema može se s njim i na kraj svijeta.



Uz svu morsku flotu, na sajmu se može naći svakakvih čuda vezanih uz nautiku. Odjeća je 50 posto snižena, rostilji.hr iz Makarske pohvalili su se kako im ide odlično, na štandovima se može naći satova, nakita, bova, konopa, softverskih sistema, čak i bazena za jahte, izvanbrodskih motora i sva sila najnovijih igračaka za more. Mladi Čeh Marek uvjeravao nas je kako je jet surf odlična investicija unatoč cijeni od 10 tisuća eura, a Austrijanac Thomas je nudio Darth Craft, dječji skuter, navodno posve bezopasan i siguran koji se može nabaviti za 5 tisuća eura. Zlatna mladež ga je vjerojatno već naručila.



- Previše je skupih modela brodova, pa naši ljudi mogu samo parit oči. Bilo bi dobro da na sajmu ima pasara, kaića i drugih pristupačnijih brodova. Ovako, samo šetamo i zamišljamo kako bi bilo lipo izvalit se na provi neke jahte - komentira jedan srednjovječni sugrađanin.