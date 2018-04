Složno su aktivisti u povorci "Marš za znanost" poručili: "Imate pravo na mišljenje, ali ono ne mijenja činjenice".

Neki će se u tim riječima prepoznati. Neki će znati i da je na njih mislila profesorica povijesti Ana Nikolić kad im je s pozornice na Rivi dala lekciju o patriotizmu:



- Hrvatska se ne voli tako da se pjeva, maše zastavama i laže. Ona se voli znanjem. Bez znanosti nema civilizacije niti nade da će država krenuti u budućnost, jer tamo odlaze one koje ulažu u obrazovanje i mlade ljude. Ovdje smo, u krajnjem slučaju, da se borimo za svoju domovinu - podučila je Nikolić.



Stotine ljudi u Splitu maršira za znanost: 'Imate pravo na mišljenje ali ono ne mijenja činjenice!'



Pita se, bi li ljudi to znali da su znanstvenici prije izašli na ulice i kakve bi onda bile statistike procijepljenosti djece.



- Srednjoškolce učim kako je čovjek nastao evolucijom. Pričam o našim precima neandertalcima. Imamo jedno od najbogatijih nalazišta u svijetu. Nedavno sam baš na tu temu čitala članak o uspjesima mlade znanstvenice, a privukao me radi naslova, kaže "velika prednost Hrvatske je što ima puno neandertalaca" - nasmijala je Nikolić okupljene i izazvala ovacije.



Koliko je stotina ljudi govor slušalo, nećemo nagađati. Ovih dana je to opasno kao i teorija evolucije. Kažimo zato da je nastala poprilična gužva kad su se aktivisti iz Đardina spustili na Voćni trg.



Pred kipom Marka Marulića mahali su transparentima: "U Australiji je sada noć!" i "Financirajte putovanje kroz vrijeme da vas pošaljemo u '41. godinu".



Upečatljiv je bio i dječak s porukom: "Imaš ospice? Ja ne. Hvala znanosti!"



Govornici su parole stavili u širi kontekst.Kristijan Bečić, profesor na Medicinskom fakultetu, kao posljedicu podlijeganja zavjerama i pseudoznanosti naveo je povratak davno iskorijenjene bolesti.



- Možemo imati ideju, ali netko je mora poduprijeti. Samo u Srbiji je preko 2000 slučajeva ospica, od čega sedam smrtnih ishoda. Nije budala onaj koji ne zna čitati nego onaj koji vjeruje svemu što pročita - poručio je Bečić, citirajući Ivu Andrića.



Pri kritici društvu, nije se štedjelo ni medije. Profesor s FESB-a Frano Barbir kazao je da su i novine i portali krivi jer daju prostor šarlatanima.



- Maršom se zalažemo za ulaganja u istraživanja. Želimo ukazati na nužnost znanstvenog obrazovanja. Ovo nije politički skup, iako je cilj promijeniti odnos javnosti i političara prema znanosti. Podrška znanosti bi trebala biti jedinstvena bez obzira na stranačku opredijeljenost. Nažalost, kod nas se sve okrene na politiku i politička prepucavanja. Optužuje se znanstvenike da su više po utjecajem ideologije nego dokaza.



Slično se dogodilo i kod nas nakon što je Ivica Puljak održao tristotinjak predavanja djeci. Kazali su da širi ideologiju, a znanost to nije. Ona se bazira na činjenicama i dokazima do kojih se došlo znanstvenim metodama - naglasio je Barbir, dodajući da se pritom zaboravlja na problem klimatoloških promjena i smanjenja stakleničkih plinova.



Doktorica znanosti Leandra Vranješ s PMF-a dotakla se poražavajućih statističkih podataka:



- Niz godina već Hrvatska premalo ulaže u znanost. 2016-e to je bilo oko 0.85 posto BDP-a, od čega je ulaganje države bilo ispod 0.5 posto, dakle značajno ispod europskog prosjeka koji se kreće iznad 2 posto - usporedila je Vranješ.



I na kraju, nije bitno koliko se ljudi okupilo na Maršu za znanost. Važno je da su znali zašto su tu.