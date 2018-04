Odlasci na plažu se pretvorili u ruski rulet: na Duilovu prijeti novi veliki odron, u Stobreču 150 kubika kamenja umalo zatrpalo šetačice!

Na potezu od Duilova do Stobreča materijal sa strme priobalne padine odronio se na dva mjesta, a davna ideja da bi postojao lungomare koji bi pješake vodio od Splita do susjednog mjesta pretvorila je ovu šetnju u ruski rulet zbog nebrige nadležnih.

Dapače, provedena sanacija plaže i pokosa u Stobreču ostavila je potencijalno tragične posljedice. Ono što je trebao biti privremeni pristupni put za kamione koji su dovozili građevinski materijal za izgradnju zidića nikad nije vraćen u prvobitno stanje kako je nalagao projekt.



Posljedice su skoro bile kobne, jer su tijekom nedavnih blagdana dvije gospođe koje su se šetale ilegalnim pristupnim putem za dlaku izbjegle odron, jer se iza njih srušilo 150 "kubika" kamenja i zemlje. Ivica Katić, predsjednik Mjesnog odbora Stobreč, priznaje da prilaz moru nema dozvolu, ali tvrdi kako za odron nije kriv lanjski iskop nego – borovi.



'Grad nije sanirao svoj dio, ali spremni smo platiti'

Iz Županije tvrde da su obišli terene s predstavnicima Grada i "Splitske obale" te zaključili da je lokacija na Duilovu opasna zbog mogućnosti daljnjih odrona te da je treba zatvoriti zbog sigurnosti građana.



– Županija je Gradu uputila zapisnik i zahtjev za hitni sastanak. Potreba sanacije postoji već od 2010. godine, kada se također odronio dio pokosa. Stoga Grad mora pripremiti dokumentaciju kako bi kroz svoju obavezu redovitog održavanja, koja je u ovom slučaju izostala, sanirao predmetno područje. Županija izražava spremnost sufinancirati projektnu i geotehničku dokumentaciju te samu sanaciju – napominje Stipe Čogelja, županijski pročelnik za pomorstvo.

– Odron se zaista dogodio blizu onog što je prokopano. Međutim, to što se iskopalo jest tupina i zemlja, a ovo što se odronilo je čista kamena litica, žile od bora su se usjekle kao klin i zato je nastao odron – kaže Katić, koji priznaje da nije stručnjak, ali je uvjeren da je ispravno što se ostavio široki pristupni put iako je suprotan projektu koji su financirali Grad i Županija.– Prema projektu ga je trebalo zatrpati, ali to je besmisleno, jer ovako na plažu mogu prilaziti vozilo hitne pomoći ili vatrogasci, a i kupači imaju još jedan pristup – tvrdi prvi čovjek Stobreča, kojeg su aktivisti svojedobno prozivali kako je pristup prokopan radi vlasnika okolnih apartmana i njihovih gostiju.– Istina je da za ovo ne postoji dozvola, ali skoro niti jedna cesta u Stobreču je nema. Kad se dogodio odron obavijestio sam Grad i očekujem da se uskoro sanira, oni sad imaju puno posla na drugim stranama. Također, mislim da bi trebalo možda pitati nekog mjerodavnog postoji li opasnost od daljnjeg urušavanja, jer ako postoji onda bi pristup trebalo zatvoriti – dodaje naš sugovornik.Sličan odron dogodio se i na Duilovu, stotinjak metara duž obale ispod hotela "Zagreb" procijenjeno je opasnim za prolaznike i postavljena je pripadajuća ploča. Velik dio borova na parceli u vlasništvu Ministarstva obrane se osušio, pa će njihovo korijenje sve slabije zadržavati zemlju da ne padne na one koji, unatoč upozorenju, ipak prolaze dužobalnom šetnicom.Hotelski upravitelj, u ime tvrtke "Pleter-usluge", kaže je ta državna kompanija dosta uložila u zadnje tri godine.– Uložili smo oko 140 tisuća kuna u uređenje parka, a sad ništa ne biste vidjeli jer je riječ o prevelikom kompleksu koji od rata nitko nije održavao. Borovi su se osušili zbog dva podmetnuta požara. Pokušali smo plažni objekt staviti u funkciju, ali nismo mogli dobiti uporabnu dozvolu. Ministarstvo obrane je vlasnik nekretnina, a mi nemamo rok do kada upravljamo. Uložili smo ukupno između šest i sedam milijuna kuna, a sigurno nismo toliko zaradili. I sutra možemo dobiti dopis od MORH-a da pripremimo objekt za predaju. Nemam informaciju što će biti s odronom, to je isključivo u nadležnosti Ministarstva obrane, oni mogu pregovarati i dogovarati s Gradom – napominje Plejić.Kako će se pristupiti sanaciji odrona, upitali smo, v.d. pročelnika za komunalu.– Stobreč ćemo sanirati preko komunalne firme koja nam tamo obavlja poslove. Angažirat ćemo ih da nam tih desetak kamiona materijala zbrinu i saniraju. Što se tiče Duilova, u razgovoru smo sa Županijom. Očekujem da u idućih tjedan dana dogovorimo tko će konačno napraviti sanaciju na Duilovu. Ako u tom roku ne dogovorimo proceduru i njezina nositelja, Grad će morati osigurati sigurnost pješaka tako da će spriječiti prolazak u tom dijelu – napominje Babić.