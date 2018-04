Vise sa vagona, drže se rukama za prozore, a kad padne mrak više nitko ništa ne vidi: ovu priču o tome kako su sinjski radnici 1954. putovali na posao u Split morate pročitati

Povodom 75. godišnjice osnutka 'Slobodne Dalmacije' objavljujemo seriju arhivskih tekstova koji su objavljeni u novini, a svojim sadržajem ocrtavaju život u tom razdoblju ili govore o značajnim događajima.



Jedan od njih je priča iz 1954. godine koja govori o "radničkom vlaku" i nevjerojatnim uvjetima u kojima su radnici iz okolnih mjesta i gradova stizali na posao u Split.



Zaista, ljudi, to je nevjerojatno. Ovo što slijedi nije kozerija, što bi razonodila ljude. Ovo je tema sa sinjskoga vlaka. Neinteresantno, dakle. Ipak pročitajte do kraja. Ili, neka barem, pročitaju oni, koji bi mogli štogod poduzeti, prije nego se dogodi nesreća.



Subota je. Vlak sa Sinj, tzv. "radnički vlak", trebalo bi da krene iz Splita u 15,40 sati. Pustimo po strani to, što polazi pola sata kasnije. To je u ovome slučaju najmanje važno.



Činjenica je, da ima mnogo radnika iz okolice, koji svakoga dana putuju svojim kućama. Ima također i onih koji kućama odlaze samo subotom, a nedjeljom na večer ili ponedjeljkom ujutro se vraćaju na posao. Točno je, da su radnici sa sela primorani putovati, jer su im obitelji izvan Splita. Subotom imaju popust, željeznica im daje nedjeljne povratne karte. Lijepo je to. A kako se putuje?



Već na stanici u Splitu sve je krcato. Ovaj pojam krcato ne može se shvatiti tako, kao da su sva mjesta popunjena i da pokoji putnik stoji na nogama. Ne. Krcato u ovome slučaju znači, da su ljudi zbijeni jedan do drugoga, tako da se ni maknuti ne mogu. I tako svugdje: i u vagonima, i na platformama i (ovo je nevjerojatno i ovo me je navelo, da pišem ove retke) obješeni sa sirana vagona, držeći se rukama za prozore. Kao do z prednjeg navodim da zbog nevjerojatne tiske kondukterima nije moguće kontrolirati vozne karte, jer ne mogu ući u vagone.



Tako već na stanici u Splitu. A onda dolazi Predgrađe. Tu opet ulazi preko pedesetak osoba, koji naprosto moraju putovati i opravdano nasrću u već krcate vagone. Teško je pretpostaviti kako izgleda to putovanje, činjenica je da svakome koji putuje obješen sa strane vagona prijeti očita opasnost, da smrtno nastrada.



Gledajući ovo čovjek ne može, a da ne upita, vodi li itko brigu o ovome i da li bi se moglo štogod učiniti, da se subotom prijevoz radnika do Sinja poboljša, barem toliko, da ljudi ne moraju biti izvrgnuti opasnosti.



Nedjeljom uvečer, kad sinjski vlak vozi radnike za Split, muka je još veća, jer uz stisku vlada još i pomrčina. Nema svijetla u vagonima. Onaj tko ovo ne vidi i ne doživi teško može vjerovati.



U svakome slučaju trebalo bi upitati, znaju li za ovo oni u čiju nadležnost spada ? Tako pita mnogo stotina radnika. Ako znaju, nevjerojatno je, da ništa ne poduzmu, a ako ne znaju, trebalo bi svakako da saznaju.