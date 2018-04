Stručnjak otkrio pravu istinu o broju prosvjednika na Rivi: i organizatori i policija malo su se zanijeli, evo koliko se točno ljudi okupilo jučer u Splitu

Nakon što je policija danas objavila kako je na prosvjedu protiv Istanbulske konvencije na splitskoj Rivi, prema njihovim podacima, bilo 15.000 ljudi, na Facebooku se oglasio profesor zagrebačkog Fakulteta elektrotehnike i računarstva Mislav Grgić.



On je objavio podatke dobivene analizom računalnog sustava koji kažu da je na Rivi jučer bilo tri puta manje prosvjednika, točnije 5053 osobe, javlja Jutarnji.



"Na FER-u, u partnerstvu s poduzećem našeg bivšeg studenta, razvija se sustav za automatsko određivanje broja ljudi u slikama, uključujući i one s velikih skupova. Stoga, nema nikakvih razloga da se pristupa procjenama ili interpretacijama o broju ljudi kad je na raspolaganju "domaća pamet" i računalne metode razvijene u našoj hrvatskoj akademskoj/istraživačkoj zajednici u partnerstvu s hrvatskom privredom - Split, 12. travnja 2018. - 5053 osobe", napisao je Grgić i priložio YouTube snimku.



Podsjetimo, organizatori prosvjeda jučer su ustvrdili kako se na Rivi okupilo čak 70.000 osoba.



Sve je prošlo mirno i nisu zabilježeni nikakvi izgredi, izjavio je danas načelnik Policijske uprave splitsko-dalmatinske Slobodan Marendić na konferenciji za novinare.





"Oko 18 sati ocjenjujemo da je na prosvjedu bilo oko 15.000 ljudi, možda je do 19 sati taj broj narastao na 18.000, ali ocjenjujemo da je okvirna brojka oko 15.000 ljudi", izjavio je Marendić dodavši da policija nije htjela u četvrtak objaviti broj prosvjednika jer je prvo trebalo prikupiti materijale koji će pomoći da se dođe do realne brojke.



Marendić je novinarima rekao kako je skup na Rivi bio miran i dostojanstven, prosvjed završio u 19,20 sati, što je bilo u skladu s dogovorom s organizatorom, a policija je odlično surađivala s gradskim službama.



U Split je zbog prosvjeda došlo 25 autobusa s prosvjednicima, rekao je, a na pitanje novinara iz kojih su pravaca stizali autobusi odgovorio je kako policija nije radila posebnu analizu pravaca kretanja autobusa, već je samo pomogla prilikom ulaska u grad i smještaja autobusa.



Za drugo okupljanje, koje je održano u isto vrijeme na Matejušci, gdje su aktivisti u organizaciji udruge Domina u more pustili 100 lampiona za sto žena koje su ubili njihovi partneri, Marendić je rekao da je također prošlo bez izgreda i dostojanstveno.



Podsjetimo, i u slučaju zagrebačkog prosvjeda protiv ratifikacije Istanbulske konvencije, pravu istinu u broju okupljenih razotkrio je računalni softver.



