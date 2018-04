Višegodišnjoj agoniji nazire se kraj: širi se škola na Mejašima

Priči o dogradnji OŠ "Mejaši", koja se provlači kroz javnost već godinama, konačno se nazire nastavak i kraj. Iz Grada smo dobili potvrdu da je u tijeku postupak ishođenja građevinske dozvole za taj projekt.



- Škola bi dogradnjom trebala dobiti tri nove učionice s kabinetima, svaku na jednom katu, a u prizemlju ostavu. Radi se o bruto površini od 360 metara četvornih, odnosno 120 kvadrata po etaži. Ministarstvo obrazovanja dalo je suglasnost na idejni projekt dogradnje, a po ishođenju građevinske dozvole pristupit će se provedbi natječaja za izbor izvođača radova - kažu nam iz Banovine uz naglasak da će se tim potezom omogućiti veći obuhvat učenika koji nakon izgradnje POS-ovih stanova na Kili gravitiraju osmoljetki na Mejašima.



O problemima te obrazovne institucije pišem već godinama, a trenutno je pohađa 870 učenika s predjela Mejaša, Dragovoda, Kile, Dračevca i Karepovca, i to u tri smjene, od kojih prva započinje već u 7.45 sat. Čak 348 školaraca su putnici koji koriste gradski prijevoz jer ne mogu na siguran način doći do svojih učionica zbog loše infrastrukture.



- Neprimjerena je prometna povezanost: nema ulica, puteljci su neasfaltirani, učenici koriste prečice, prelaze preko potoka i tuđih dvorišta, ima neosvijetljenih dijelova, nema nogostupa, a ceste su pune rupa koje poplave tijekom kišnih dana, prijelaz preko Vukovarske je opasan, a cijelo područje, između dva šoping centra, prilično je prometno... - navodi se i iz same škole.



Područje kotara Mejaši, najvećeg u gradu, u novom je građevinskom zamahu, a novi kvadrati dovest će i nove stanovnike, među kojima i školarce. Vijesti o dogradnji škole raduju i ravnateljicu Josipu Banić.



- Teško nam je predvidjeti što će u budućnosti biti s brojem učenika jer ne znamo kojim će se tempom graditi i useljavati POS-ovi stanovi na Kili. Međutim, potrebno je naglasiti da se i u Ulici 141. brigade nalaze novogradnje u koje se također useljavaju mlade obitelji. Svi oni prema upisnom području pripadaju OŠ "Mejaši". Budući da je škola dupkom puna u sve tri smjene, tri nove učionice omogućit će nam da prostorno lakše organiziramo i provodimo brojne izvannastavne aktivnosti te dopunsku, dodatnu i projektnu nastavu. Učitelji trenutno teško pronalaze prostor za realizaciju ovih aktivnosti. Naravno da će se na taj način podići kvaliteta rada i lakše provoditi brojne planirane aktivnosti. Budući da trenutno imamo veći broj nižih razrednih odjeljenja, nastava se za dio tih učenika održava u kabinetskoj nastavi. Na ovaj način razredna nastava dobit će potpuno svoj dio zgrade, a predmetna nastava će se moći u potpunosti održavati kabinetski - rekla nam je ravnateljica.



Osvrnula se Banić i na pristupne ceste, gdje najveći problem predstavlja Ulica Vrboran koja nema uređeni nogostup, te prolazak tom ulicom predstavlja veliku opasnost za učenike. Kako taj opasni dio ne bi prolazili pješice, Grad učenicima plaća pokazne karte kako bi na nastavu odlazili autobusima.



Također, od ove nastavne godine škola je organizirala, uz financiranje Grada, prijevoz kombijem (minibusom) za učenike s Mostina, Dračevca, Karepovca i udaljenijih dijelova Kile koji su redom dijelovi kotara Mejaši.



- Budući da još nemamo projektantsku procjenu, trenutno je teško odgovoriti na pitanje koji je krajnji rok realizacije dogradnje škole, jer dinamika ovisi o više čimbenika - rekla je Banić.