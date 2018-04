U 'Brodosplitu' otkazi već cure, po pogonima se već znaju i imena otpuštenih: 'Obistini li se ovo, tko će uopće ostati?'

Iz Brodosplita i dalje stižu dvije vrste vijesti: one koje šalje uprava, a u pravilu su nabijene optimizmom i najavama, te druge, sindikalne ili anonimne, o tegobama u brodogradilištu.



Jedan škverski radnik, čija je želja bila da mu ne otkrivamo identitet, veli kako ne zna hoće li biti masovnog otpuštanja, no i prema njegovim riječima, počelo je otkazivanje ugovora o radu. Spominjao nam je imena otpuštenih, ali nismo uspjeli kontaktirati s njima pa ih nećemo spominjati.



Prema našem sugovorniku, brodogradilište će prvi napustiti svi s uvjetima za prijevremenu mirovinu, a zatim vanjski suradnici – nerijetko su to škverani koji su otišli u mirovinu, ali im se nije moglo naći zamjenu.



Tvrdi i kako su šefovi nekih dijelova brodogradilišta već razgovarali s takvima, no potom je "došlo do obrata". Odnosno, svi kojima je najavljen otkaz obaviješteni su da mogu sami otići ako žele. Uglavnom, naš škveranin govori da su spominjani otkazi nakon Uskrsa, ali zasad još nema "ničeg masovnog".



S druge strane, kaže naš izvor, po pogonima se šuška o odlasku dijela radnika.



– Obistini li se ovo, postavlja se pitanje tko će uopće ostati, jer brodogradilište ni za preuzete poslove nema baš previše radnika. Trenutno je većina kapaciteta angažirana na čiovskom mostu, taj dio posla trebao bi biti dovršen na ljeto pa bi od njega kapnula neka para. Gradnja polarnog kruzera sada je na čekanju, kao i prenamjena bivšeg riječnog kruzera, dok ophodni brod za Ministarstvo obrane još muku muči s vojskom – rekao je naš informator i spomenuo pregovore o gradnji novog polarnog kruzera, ali zasad ne zna više detalja.



– Govori se i o nekim sekcijama za Fincantieri, iako još ništa nije krenulo. Sve u svemu, ljudi nema, a sadašnje su novogradnje još daleko od završetka – ističe naš sugovornik.



Naravno, kao i svaki put kad pripremamo tekst o Brodosplitu, poslali smo im e-mail s molbom za komentar ovih navoda.

I, naravno, kao i svaki put kad im se javimo, iz Brodosplita se nisu udostojili poslati niti rečenicu...