Bezobrazluku pojedinih splitskih ugostitelja nema kraja: osim što uopće nema ugovor s Gradom i duguje puste pare, sad je još ilegalno proširio štekat u Palači!

Damir Babić iz Grada kaže da su vlasniku 'Posejdona' Srećku Jeličiću već napisali mandatnu kaznu, koju je on već i podmirio, i dali mu rok od 48 sati da sam ukloni štekat.

Ponovno smo svjedoci nevjerojatnog bahatluka pojedinih ugostitelja u splitskoj povijesnoj jezgri. S prvim sunčanim danima restoran "Posejdon", čiji se štekat djelomično nalazi u prostoru Željeznih vrata Dioklecijanove palače, izbacio je svoje stolove i stolice, iako već duži period uopće nema potpisan ugovor za korištenje javne površine s Gradom.



Ovom ugostitelju "zažmirilo" se cijelu 2017. godinu da radi bez valjanog ugovora, no on se odlučio na isti potez i ovog puta, usprkos tome što još uvijek nije poznato hoće li na toj lokaciji biti uopće dozvoljeno postavljanje štekata.



Konačne pozicije znat će se tek nakon završetka javnog savjetovanja koje je raspisao gradonačelnik Andro Krstulović Opara, a koje je otvoreno do 20. travnja.



Ipak, za razliku od prošlih sezona kad se tolerirao opći nered u jezgri, pročelnik Upravnog odjela za komunalno redarstvo Damir Babić obavijestio nas je da su vlasniku 'Posejdona' Srećku Jeličiću napisali mandatnu kaznu, koju je on već i podmirio, te mu je dan rok od 48 sati da sam ukloni štekat.







Babić nam je kazao i da ovaj ugostitelj neće moći, čak ni ako to bude dozvoljeno, aplicirati za novi ugovor za postavljanje štekata, jer još uvijek nije podmirio veći dug koji ima prema Gradu.



Što se tiče ostalih ugostitelja na ovoj lokaciji, iako ih prema smjernicama Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture u Splitu ne bi trebalo ni biti, izvjestan je ostanak stolova "Bobisa", kojem je gradonačelnik Ivo Baldasar potpisao ugovor za 17,6 metara četvornih unutar lokacije Željeznih vrata do kraja 2019., za što ima obavezu uplaćivati proračun 44 kune dnevno.



No sudbina dvije škrinje za sladoled s pripadajućim suncobranima, zbog čijeg napajanja vodom se probio zid Dioklecijanove palače, ovisi o raspoloženju aktualne vlasti u Banovini, jer im je ugovor istekao na jesen 2017. godine.