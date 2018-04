'Hvala još jednom što ste nas obavijestili, razumijemo koliko vam je ovo teško i uvjeravamo vas u naše molitve', poručili su jednoj od splitskih žrtava iz Vatikana, ohrabrujući je da sve prijavi policiji'Sveti Otac zatražio je od nas da proučimo sve aspekte napora Crkve da zaštiti maloljetnike i da osiguramo da svaka crkvena institucija iskoristi najbolje od praksi koje se razvijaju diljem svijeta. Razvit ćemo različita sredstva koja će pomoći onima koji su preživjeli takva zlostavljanja i njihovim obiteljima'

Povećava se broj prijavljenih slučajeva seksualnog zlostavljanja u samostanu sv. Frane u Splitu! Kako neslužbeno doznajemo, policija dosad barata s najmanje pet potencijalnih žrtava koje su dale iskaz o tome na koji način i u kojem vremenskom razdoblju ih je zlostavljao fratar (78), kojeg je zbog takvih optužbi suspendirala Splitsko-makarska nadbiskupija.

Svjedok iznutra otvoreno progovorio za 'Slobodnu': Crkva za pedofila iz Sv. Frane zna godinama, ja sam ispovijedao jednu njegovu žrtvu



Činjenica jest da su neka od (zlo)djela fratra, ako se zaista pokažu utemeljenima, otišla u zastaru zbog proteka vremena, no ima i onih situacija kojima zastara ne prijeti pa se istraga usmjerila na takve slučajeve, te na utvrđivanje koliko je bilo onih koji su sve znali a nisu reagirali.



Osim službene policijske istrage, i Crkva provodi svoju, o čemu svjedoči i činjenica da je nadbiskup Marin Barišić imenovao i posebnog crkvenog suca istražitelja, pravnika fra Tomislava Glavnika, provincijalnog vikara franjevačke Provincije sv. Jeronima.

Šokantna ispovijest još jedne žrtve fratra: Najprije me napio pa milovao po bedru i govorio da je to Bogu dragu



Kako bilo, u cijelu se priču oko zlostavljanja u splitskom samostanu aktivno uključila i Papinska komisija za zaštitu maloljetnika, čije je osnivanje u ožujku 2014. godine potaknuo osobno papa Frane.







Dakle, Papinska je komisija u srijedu, uzvraćajući jednoj od žrtava splitskog fratra koja im je poslala članke iz "Slobodne Dalmacije" i obavijestila ih o aferi koja je izbila, odgovorila da su kroz svoje osobno istraživanje utvrdili da su "navodna zlostavljanja već dana na znanje civilnim i crkvenim vlastima i da je postupak započeo".



Također, pojasnili su i da njihov rad ne uključuje upletanje u pojedinačne slučajeve, no istaknuli su da će im žrtvine poruke i informacije pomoći u njihovu radu kao komisije i pridonijeti proučavanju posljedica seksualnog zlostavljanja.

Razgovarali smo s muškarcem koji je prijavio fratra iz splitskog samostana: Imao sam samo 15 godina. Nasrnuo je na mene u sakristiji, detalji su pregadljivi...



– Sveti Otac zatražio je od nas da proučimo sve aspekte napora Crkve da zaštiti maloljetnike i da osiguramo da svaka crkvena institucija iskoristi najbolje od praksi koje se razvijaju diljem svijeta. Kako naš rad napreduje, razvit ćemo različita sredstva koja će pomoći onima koji su preživjeli takva zlostavljanja i njihovim obiteljima. Hvala još jednom što ste nas obavijestili, razumijemo koliko vam je ovo teško i uvjeravamo vas u naše molitve – poručili su jednoj od splitskih žrtava iz Vatikana, ujedno je i ohrabrujući da sve prijavi policiji.



Sam papa Frane je prigodom osnivanja Komisije pojasnio koji je njezin cilj i zadatak.



– Poseban zadatak Komisije je da mi predlaže najprikladnije inicijative za zaštitu maloljetnika i ugroženih odraslih, kako bismo mogli učiniti sve što je moguće da se zločini poput onih koji su se dogodili više ne ponavljaju u Crkvi. Komisija će raditi na promicanju lokalne odgovornosti u pojedinim crkvama, ujedinjujući njihove napore s onima Kongregacije za nauk vjere, a sve za zaštitu djece i ranjivih odraslih osoba – rekao je Sveti Otac.

Novi detalji oko slučaja pedofilije u splitskom samostanu: potvrđeno još prijava protiv svećenika koji je vodio dječji zbor



Aktualni predsjednik Papinske komisije za zaštitu maloljetnika je američki kardinal i bostonski nadbiskup Sean P. O'Malley, jedan od najbližih suradnika pape Frane. To da je bostonski crkveni velikodostojnik na čelu Komisije znakovito je zbog velike afere oko zlostavljanja maloljetnika koju je početkom ovog tisućljeća otkrio istraživački novinarski tim "Boston Globea", o čemu je snimljen i hvaljeni film "Spotlight".

Prvi članak o toj temi objavili su u siječnju 2002. godine, otkrivajući da je Katolička crkva znala za pedofiliju u svojim redovima te da su dopustili svećeniku Johnu Geoghanu ostanak u službi unatoč tome što je godinama seksualno zlostavljao mlade župljane na području Bostona.



To je bila tek prva od nekoliko priča koje je objavio "Boston Globe", a u godinu dana istraživanja novinarski je tim razotkrio gotovo 90 svećenika pedofila na području Bostona. Zanimljivo je i da se na kraju odjavne špice filma navodi 206 mjesta diljem SAD-a i svijeta u kojima su, nakon njihove istrage i objave članaka, otkriveni slučajevi zlostavljanja koja su počinili svećenici.

Oglasio se osumnjičeni svećenik iz Svetog Frane: To je sve izmišljeno, ja nisam nikoga zlostavljao! Ali pretpostavljam tko je to mogao pokrenuti...



Pri kraju tog popisa smjestio se i slučaj svećenika don Drage Ljubičića, župnika iz mjesta Banjola na Rabu, koji je u studenome 2009. godine bio pravomoćno osuđen na tri godine zatvora zbog bludničenja nad maloljetnim dječacima.



Nije stoga čudno da neki i ovaj splitski slučaj uspoređuju s onim o kojem je pisao "Boston Globe". No, u ovom se splitskom slučaju, koliko je zasad poznato, vrh Crkve odlučio suočiti s optužbama te ih detaljno istražiti.



Naravno, tek nakon službenog završetka istraga znat će se koliko je žrtava uopće bilo jer je puno onih koji nešto znaju a ne žele to prijavljivati zbog raznih razloga.