19:55 - Konačno se začula i tišina s glavne bine. Prosvjednici polako odlaze s Rive. Policija neće procjenjivati, ali kroz kontra-skup na Matejuški procirkuliralo je dvjestotinjak ljudi. Transparent "Split je za" i slične poruke drži pet djevojaka koje su se, kažu, odlučile okupiti danas kad su čule za prosvjed, na brzinu se organizirale i to je bilo to.

- Odlučili smo reći ljudima da postoji drugo lice Splita. Bez velike komplikacije. Ima nas koji smo - za, samo nismo u mogućnosti biti ovako organizirani u velikom broju kao oni tamo jer nismo financirane od, je li, koga već - kazala nam je Sonja. Ostale građanke su Minja, Veronica, Ana i Nina.

Počeo je vatromet kod ACI-ja. Paralelno, aktivistkinje su se okupile u krug s mobitelima odakle puštaju Leonarda Cohena, pjesmu Hallelujah. Onda i 4 Non Blondes - Whats going on. Nema ljepšeg kraja kontra-skupa.

19:30 - Lampioni su zaplovili morem, a gigantska leteća krunica puštena je u nebo s Rive.

Razgledavali smo je s predsjednicom Domina, Mirjanom Kučar:

- Nije ovo kontraprosvjed nego aktivistička akcija sjećanja na žene žrtve nasilja i pokušaj da se vratimo na početak. Nadamo se da će sutra kad IK bude ratificirana sa zavidnom većinom, prestati prepucavanja bez obzira na najavljene priče o referendumima. Sve su to direktna politikantstva i osuđujem ih.

Kako gledate na to da viču stvari koje nisu vezane za rodnu ideologiju?

Pa da, to je to. neka svaki dan sazivaju skupove i mašu zastavama - ali molim vas lijepo nemojte se služiti ženama.



18:51 - Na Rivi prosvjednici mašu transparentima kontra političkih stranaka, viču "Vukovar, Vukovar" te "hoćemo izbore", pjevaju "Zovi, samo zovi". Proziva se i imenom i prezimenom premijera Andreja Plenkovića. Kako su to nazvali, prosvjeduju protiv ratifikacije Istanbulske konvencije.



Argumentiraju da bog nije stvorio dva Adama. Paralelno, na Matejuški se okupljaju članice udruge Domine s namjerom da budu glas žena. Žrtava rodno uvjetovanog nasilja. Pa, i dok je ranije Željka Markić, čelnica udruge "U ime obitelji" odgovarala na novinarsko pitanje smatra li primjerenim da se prosvjed održava pred franjevačkim samostanom koji potresa pedofilski skandal, aktivistice iz Domine već su pripremale 100 lampiona koje će puštanjem u more odati počast brutalno ubijenim curama, majkama, kćerima.



Predviđa se da će lampioni zaploviti do 20 sati, a nose imena i poruke protiv nasilja. Imena, stradalih žena u posljednjih 7 godina, odnosno od potpisivanja do ratifikacije Konvencije. Žele upozoriti da je njen smisao, kažu, upravo sprječavanje i borba protiv nasilja.