19:32 - Željka Markić se osvrnula na prosvjed na Rivi.

- U Zagrebu je bilo divno, ali u Splitu je još divnije. Prekrasno je vidjeti sve ove ljude i ovaj temperament, kazala je Markić.

Ne želi pogađati broj prosvjednika, kaže da to ostavlja premijeru Plenkoviću. Očekuje da HDZ sutra odustane od ratifikacije konvencije.

- Ja da sam saborska zastupnica HDZ-a, ja bi uzela u obzir sve ove glasove koji su danas na Rivi, kazala je.

Osim Markić, na rivi su viđeni i Marko Perković Thompson, Velimir Bujanec, Đuro Glogoški, Bruna Esih, Miro Bulj, Željko Glasnović, Hrvoje Zekanović, Vice Batarelo...

19:20 - Svoj govor održala je i Sanja Bilač, jedna od organizatorica inicijative na Rivi. Nakon što je pozdravila okupljene, pozvala se na dr. Franju Tuđmana, a potom upozorila i na pokušaj formiranja novoga, totalitarističkoga režima, iz kakvoga smo "već izašli", da bi urlicima raspalila i po aktualnim političarima.

"Plenković nas je napravio slugama i papučarima briselskih birokrata. Hrvatska treba suverenističku politiku, poput naših susjeda Mađara!", istaknula je govornica svoje uzore. Aktualna politika, kako je naglasila više puta u govoru, ne odgovara njoj, kao ni većini stanovnika Hrvatske, kaže.

Okupljenima na Rivi poručila je: "Mi ćemo odlučivati kako će Hrvatska izgledati!"

19:15 - Domine čuva pet specijalaca na ulazu na mul, a susreli smo još nekolicinu u civilima. Na vrhu mula, na takozvanom kontraprosvjedu, jedva da je šačica ljudi. Drže bijele lampione, fotografiraju se uz njih i zgražaju se nad govorima i urlicima koji dopiru s druge strane. Od poznatijih faca, tu Gordan Kotur predsjednik splitskog SDP-a i

poduzetnik Marinko Biškić.

19:10 - Među okupljenima su saborski zastupnici Miro Bulj, Hrvboje Zekanović i Željko Glasnović, pjevač Marko Perković Thompson, predsjednica udruge "U ime obitelji" Željka Markić i predsjenik udruge Vigilare Vice Batarelo.

<!--cke_bookmark_137S--><!--cke_bookmark_137E-->

19:02 - Ja sam Kristina Bašić, odgojiteljica. Majka troje djece. Tu sam jer ne želim da HDZ ratificira konvenciju. Dosta mi je da mi Plenković i mediji tumače da ne znam zašto sam ovdje s vama. Držim sramotnim da se zlostavljanu djecu i mene iskorištava da se Hrvatskoj nametne konvencija koja će u budućnosti zlostavljati mene, moju i vašu djecu. Oni zastupnici koji dignu ruke prisiljavaju cijelo društvo da ispovijedaju rodnu teoriju kao obveznu istinu. Ne želim da moju djecu političke stranke i udruge preodgaja ili da ja preodgajam tuđu djecu. Koncept roda odvojenog od spola nije usuglašen na razini Eu niti Vijeća Europe.

Upravo zato konvenciji nije ratificirao veliki broj država EU. Želim da se hrvatski zakoni provode i štite sve žrtve nasilja. Očekujem da štite i moje građansko i ljudsko prava da kažem da je spol biološki određen kao muški i ženski. I da su rod i spol istovjetni i to bez straha od progona i tužbi u ime antidiskriminacije.

Očekujem da HDZ-ovi zastupnici istim žarom osiguraju da tisuće djece počne primati alimentaciju na koju imaju zakonsko pravo, da Plenkijeva vlada istim žarom kojom udovoljavaju Briselu za vise od 100 tisuća žena trgovkinja ne radi nedjeljom bez zajedničkog dana sa obitelji, a često i bez plaće. Očekujem da Vlada i osigura novac za najbolje lijekove za bolesnu djecu i s posebnim potrebama. Da nas predstavljaju, a ne da nam lažu i da nas varaju i omalovažavaju. Našom su voljom ušli u sabor, a našom voljom ćete iz njega izaći. Petak vam je zadnja prilika da pokažete kako vam je volja naroda važnija od osobne koristi.

18:55 - Ja sam Ivana Bilić Antičević imam 29 godina i magistra sam edukacije likovne kulture. Ima troje djece i ne želimo da nam djecu odgajaju eksperti za rodnu ideologiju iz GREVI-a. Moj tata je branio svoju obitelj svoju domovinu jer je sanjao suverenu i slobodnu Hrvatsku.

Ako su se on i stali branitelji mogli suprotstaviti vojnoj sili, kako bi se ja sada mogla suprotstaviti zdravom razumu? Dana sam ovdje jer želim s vama podijeliti zašto reći ne Istanbulskoj konvenciji. Ne želim više slušati laži Andreja Plenkovića. Andrej vidiš li ovo, vidiš li Hrvatsku, di si? Lažeš o pravnoj valjanosti interpretativne izjave. Svi znamo da sve ključne obveze ostaju nepromijenjene.

Zato će se kroz pravosuđe i obrazovanje morati provoditi rodna ideologija, isto kao u drugim državama gdje je rod odvojen od spola. Malteška vlada je uvela oznaku x na svim službenim dokumentima. A svi mogu zatražiti da njihov spol bude označen s x.

Njemački ustavni sud je kazao da moraju uvesti zakon gdje se uvodi upis trećeg spola u rodni list. Sve nas to čeka u Hrvatskoj. I aktualni premijer i svi zastupnici koji će sutra glasati u hrvatskom Saboru to dobro znaju. Zato će biti odgovorni.

18:49 - Ivana Pudić, diplomirana ekonomistica, rođena u Slavonskom Brodu, također je održala govor.

- Ovdje sam da zajedno s vama poručim premijeru da sam protiv nasilja bilo koje vrste i po bilo kojoj osnovi, bilo da se radi o nasilju nad ženama, djecom, bilo o nasilju nad građanima i djecom Slavonskog Broda, bilo o nama, narodu kojeg premijer smatra nepismenim i čiju volju ignorira. Ovdje sam jer smatram da nije potrebna ratifikacija Istanbulske konvencije da bi se žene zaštitilo od nasilja, smatram da Hrvatska s pamentim i sposobnim mladim ljudima, bez uplitanja skupine Grevio, provođenjem vlastitih zakona može riješavati problem nasilja nad ženama, rekla je Ivana te nastavila:

- Smatram također da je nasilje kada premijer radi vlastitih interesa ide protiv naroda radi kojeg je na vlasti, smatram da se vrši nasilje nad savjesti stranačkih kolega koji ne dijele njegovo mišljenje. A smatram i da je biti premijer časna funkcija koja omogućuje da se osluškuje bilo naroda i da mu se služi. Da je premijer toliko truda i napora već uložio za ono što ovaj narod želi i zaslužuje, vjerujem da bi građani i djeca Slavonskog Broda danas udisali čisti zrak, da bi znali uzrok nedavnog zagađenja vode, da bi gospodarstvo jačalo, da se mladi sposobni i pametni ljudi ne bi iseljavali niti iz Dalmacije a ni iz Slavonije.

18:35 - Govor je držala i Ivana Haberle iz Udruge 'Žene iz Domovinskog rata'.

- Ja sam Ivana Haberle. Znam čitati. I ne treba mi Andrej Plenković interpretirati što sam pročitala. Znala sam čitati i 1991. kada sam s 18 godina, kao medicinska sestra, dragovoljno pristupila obrani Domovine. Dok se HDZ-ov premijer liječio od anemije, ja sam liječila hrvatske branitelje, mnogi su bili baš njegove dobi. Previjala sam njihove rane od gelera, snajpera, mučenja ili samo zatvarala oči poginulih. Danas sam ovdje zato što mi je dosta prevare! HDZ-ove prevare za nametanjem rafitikacije Istanbulske konvencije koja je štetna za hrvatski narod i državu. Sram me gledati kako predsjednik HDZ-a pred cijelom javnosti ponižava, zastrašuje, prijeti ili kupuje zastupnike stranke koja je bila ključna za obranu i stvaranje hrvatske države, rekla je Ivana Haberle.

18:30 - Predsjednica udruge U ime obitelji, Željka Markić, stigla je na prosvjed u Split.

"Važno je da se demokratski procesi u Hrvatskoj okrenu na način da političari odgovaraju ljudima. Situacija u kojoj HDZ-ov predsjednik stranke zastupa stavove HNS-a i SDP-a, to nije zdrava situacija i demokracija. Očekujem da političari u Hrvatskoj počnu slušati što im građani govore. To nije samo Istanbulska konvencija, to je cijeli način upravljanja Hrvatskom", rekla je Markić za N1 televiziju.

18:20 - Brojni građani okupili su se na splitskoj Rivi u prosvjedu protiv ratifikacije Istanbulske konvencije. Prosvjed je organizirala građanska inicijativa 'Hrvatska protiv Istanbulske konvencije' uoči glasovanja o usvajanju koje je zakazano za petak.

Okupljeni građani pjevaju domoljubne pjesme i mašu zastavama, a organizatori tvrde da se okupilo 15 tisuća ljudi. Procjene policije se još uvijek očekuju.

Na početku je svirala himna, a prosvjednici su skandirali "Ovo je Hrvatska", a zatim i "Izdaja, izdaja". Na prosvjed su stigli Željka Markić i Velimir Bujanec.

Ivan Turudić, predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Splitsko-dalmatinske županije je prvi govorio. Svoj je govor započeo pričom o ratnom putu i zlostavljanju u logoru.

"Svo trpljenje daje mi za pravo da kažem: dosta", rekao je Turudić.

Na što je dobio pljesak okupljenih i ponovno skandiranje "u boj, u boj" i "zovi samo zovi".

Prosvjednici uzvikuju "Ovo je Hrvatska", a čuju se i povici “U boj, u boj za narod svoj!”.

Prosvjednici iz cijele Dalmacije stižu u Split dići glas protiv Istanbulske konvencije; I Thompson najavio dolazak, stiže sa suprugom i petero djece

- Mi hrvatski branitelji, skupa s hrvatskim narodom, podnijeli smo veliku žrtvu u stvaranju neovisnosti Republike Hrvatske. U ovom trenutku, ako bi se usvojila Istanbulska konvencija, ratificirala se u hrvatskom Saboru, mi se u tom trenutku odričemo jednog dijela svoga identiteta, ako kažemo da je Grevio taj koji je nadležan u onom dijelu provođenja Istanbulske konvencije. Znači, mi bi imali jednog europskog policajca koji bi nama to nametao, i mi bi se time odrekli jednog dijela suvereniteta. Zato pozivamo Vladu da smogne hrabrosti sutra povući točku sa usvajanja ili bar da dopusti da hrvatski zastupnici glasuju po svojoj savjesti, kazao je Turudić našoj novinarki.

Druga govornica Ivana Haberle, poručila je da ona zna čitati i da joj nije potreban Plenković kako bi razumjela Istanbulsku konvenciju.

Plenković o prosvjedu protiv Istanbulske konvencije: "Živimo u demokraciji, a svako malo se prosvjeduje i u Bruxellesu"

"Dok se Plenković liječio od anemije, ja sam previjala hrvatske branitelje", poručila je Haberle.

- Građanska inicijativa, Split protiv Istanbulske konvencije održava ovaj prosvjed kao znak protesta, odnosno nezadovoljstva s ratifikacijom Istanbulske konvencije. Smatramo da je ona pripremljena u jednom nedemokratskom okruženju, tu ima još jako puno pitanja, i u pozadini nje je rodna ideologija kojoj se protivimo. Dakle, protivimo se ideologiziranju hrvatskog društva na bilo koji način i vođenju u nekakav drugi totalitaristički sustav iz kojeg smo već odavno izašli, kazala je Sanja Bilač, jedna od organizatorica inicijative.

Dodala je da postoji i "problem u društveno-političkim odnosima".

- Na sceni je aktualna vlast koja očito i po podatcima pokazuje kako je osamdeset posto građana nezadovoljno politikom koju ona vodi, a 15 posto ljudi podržava aktualnu vlast premijera Plenkovića. Što se tiče Istanbulske konvencije, 60 posto građana je protiv ratifikacije i mislimo da su to vrlo jasni podatci, ozbiljni, koji obvezuju ovu vladu da sluša narod i da ne ratificira Istanbulsku konvenciju, kazala nam je Bilač uoči početka prosvjeda.

Po svemu sudeći, Plenković je osigurao dovoljno glasova za Konvenciju, unatoč velikim protivljenjima unutar stranke, ali i među koalicijskim partnerima.

Nadbiskup Barišić o prosvjedu protiv Istanbulske konvencije: Vi u Zagrebu imate tramvaje, a mi ih u Splitu nemamo

Jesu li hrvatski biskupi u Istanbulskoj konvenciji pronašli nešto što je promaklo svom drugom kleru na svijetu, uključujući i papu?

Osim informacije da će Udruga Radio taxi Split besplatno voziti građane na skup, kao i da će autobusni prijevoznik 'Clissa' ustupiti pet svojih vozila kako bi se isto to omogućilo stanovnicima Trogira, Omiša, Dugopolja i Stobreča, tijekom dana pristiglo je još informacija o prijevozu iz ostalih gradova.



Besplatan prijevoz u Split će biti omogućen i iz Trilja i Sinja zahvaljujući Udruzi 4+, te iz Metkovića u organizaciji Udruge 'Narenta'.



Prema Splitu putovat će se i iz Kistanja, a tu je informaciju na svoj Facebook profil stavio Roko Antić, bivši HDZ-ov načelnik ove općine, koji je upravo zbog neslaganja s Vladom oko Istanbulske konvencije u ožujku podnio neopozivu ostavku na tu funkciju, na mjesto člana Županijskog odbora te zatražio brisanje iz stranke, nakon čega je jednoglasnom odlukom svih članova raspuštena ta organizacija.



Uz prosvjed protiv Istanbulske konvencije, u 19 sati će se puštati lampioni u more s Matejuške kao posveta svim ženama ubijenim u obiteljskom nasilju.