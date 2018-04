Napokon se doznalo tko je kupio 13 skrivenih stanova u aneksu hotela Marjan: 'Ti kvadrati imaju vlasnike iz sportskog miljea...'

U aneksu hotela "Marjan" nalaze se "sportski" stanovi. Tako ih zovemo jer su ih prije više godina kupili splitski uglednici iz tog sektora. Za to ne postoji pisani trag, jer je namjena objekta ugostiteljsko-turistička, a ne stambena, te je cijeli aneks ostao upisan na hotelijersko poduzeće "Adriatic", koje je zbog neisplata plaća radnicima u svibnju 2015. završilo u stečaju.



Sada smo dobili informaciju da su krupni igrači nedavno postigli dogovor, te da se napokon može krenuti sa sudskom prodajom objekta – kazao je Ante Ledenko, bivši radnik spomenute propale tvrtke u čijem je portfelju hotel na Zapadnoj obali s aneksom, kada je u četvrtak s 20-ak bivših kolega mirno prosvjedovao ispred Trgovačkog suda.



– Dok gradski oci žele Zapadnu obalu pretvoriti u turistički biser, Trgovački sud tri godine nije krenuo u prodaju hotelskog aneksa. Sada može prodavati i glavni dio hotela, jer je tvrtka "Heta Asset Resolution" u siječnju ove godine na Općinskom sudu obustavila ovrhu nad staklenim tornjem, čim je svoje hipoteke prodala rovinjskoj "Adris grupi" – rekao je Ledenko.



Da je u hotelskom aneksu zaista "skriveno" 13 stanova, "Slobodna" je pisala još u veljači 2016. kada je to utvrdio sudski vještak. No, nekadašnji "Adriaticov" zaposlenik otkrio je zanimljivu informaciju, da ti kvadrati imaju vlasnike iz sportskog miljea.



'Zbog Keruma sam sirotinja'



Okupljeni radnici su izrazili zabrinutost da bi se aneks mogao prodati po niskoj cijeni, jer u tom slučaju neće dobiti ni kune prema ugovoru s "Adris grupom" kojoj su za trećinu vrijednosti prepustili svoja potraživanja za zaostale plaće. Ostatak bi prema ugovoru s Rovinjanima trebali dobiti kada se aneks proda za "pošteni" iznos.



Istaknuli su da Željko Kerum, koji je do stečaja bio vlasnik "Marjana", dugo vremena nije plaćao 72 radnika niti im je četiri godine uplaćivao doprinose te im je za to ostao dužan tri milijuna eura. Od prodaje glavnog dijela hotela bivši radnici se neće naplatiti, jer je Kerum taj objekt preopteretio s 50 milijuna eura hipoteka.



– Mnogi od nas su morali otići u mirovinu iako to nismo željeli, već smo željeli raditi. Budući da se to nije moglo ostvariti, uzela sam svoju penziju koja je umanjena jer mi godinama nisu uplaćivani doprinosi. Boli me što se postupak prodaje odugovlači i što ne vidimo kraj tome. Tri godine sam živjela kao sirotinja, jer mi je Kerum ostao dužan 350 tisuća kuna. I još tvrdi da nismo radili. A to nije istina jer nas je slao da radimo u Lori, na Benama... – kazala je Asija Kandić.



'Lažne' hipoteke



Franka Buzov, predsjednica Trgovačkog suda, ponovila je da su radnici prodali svoja potraživanja "Adris grupi". Osvrnula se na njihove izjave da su na hotelu Marjan upisane "lažne" hipoteke.



– Te hipoteke su upisane u zemljišne knjige i prema tome one nisu lažne. Za tužbe koje su pred ovim sudom podnesene radi pobijanja tih hipoteka, ne postoji suglasnost stečajnog suca jer je istu ukinuo Visoki trgovački sud – kazala je Buzov i najavila prodaju "Marjana" u stečajnom postupku po cijeni koju će utvrditi sudski vještak.