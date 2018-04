Da smo liberalno društvo i uvažavamo različitosti, dokazat će se u subotu na Rivi: organizatori pojasnili zašto će Marš za znanost okupiti manje ljudi nego prosvjed protiv IK

Da smo liberalno društvo i uvažavamo različitosti, dokazat će se u subotu na Rivi, na zadnjoj etapi Marša za znanost. Istaknuti profesori i istraživači održat će govore tamo gdje će u četvrtak biti prosvjed protiv Istanbulske konvencije. A bore se, kažu, baš protiv pseudoznanosti. Kontra laži i izmišljotina, teorija zavjera. Za znanost koja je činjenična, dokaziva i ujedno marginalizirana u društvu.



Zašto će, a prema prognozama je izgledno, Marš za znanost okupiti manje ljudi nego prosvjed protiv IK, upitali smo organizatora Luku Baričića.



- Kako to objasniti? Čisto antropološki. Ljudima je prihvatljivija bombastična laž. Jedino znanost to može promijeniti, a ona je šikanirana. Država se apsolutno ne koncentrira na alternativne izvore energije. Evo, u Dubrovačkoj županiji imamo 65 posto ne cijepljene djece, što u konačnici utječe na zdravlje čitavog društva. I sve to zahvaljujući pseudoznanstvenim glupostima koje su postale svakodnevica – odgovara magistar znanosti.



Kaže, ovogodišnji Marš će se koncentrirati na zanemarivanje činjenica kod diskriminacije rodne i spolne ravnopravnosti. Razvoj znanja, slobodu žena i najugroženijih:



- Prosvjed protiv IK i njegovi organizatori apsolutno su nebitni za društvo i civilizaciju. Oni nas ne vraćaju u srednji vijek, nego u doba kad homo sapiens nije ni postojao. Naš Marš direktna je suprotnost u odnosu na njihov, koji ljude na ulice izvlači lažima, nepostojećim neprijateljima i manipulacijama. To protiv čega oni prosvjeduju ne postoji. Jadno je, žalosno i bijedno – poručio je Baričić ne štedeći riječi.



Profesor Frano Barbir, šef katedre termodinamike naglašava kako je smiješno i žalosno da se u 21. stoljeću doslovno moraju boriti za znanost.



- Nije ovo prosvjed protiv nečega ili nekoga. Ovo je prosvjed za znanost. Smeta nam njen loš položaj u društvu. To - negiranje znanstvenih činjenica. Sve što imamo oko nas je posljedice znanstvenih napora kroz stoljeća – kazao je Barbir.



Baričić se nadovezao da upravo znanosti moramo biti zahvalni i na mobitelima i lijekovima i metlama. Ona pokreće civilizaciju.



Ako i vi želite dati podršku civilizaciji, dođite ove subote u pet do 12 sati, u Đardin. Od tamo će marš preko grada krenuti do Rive.



Zanimljivo, ova akcija održat će se, paralelno, u još 250 zemalja diljem svijeta. Pitanje je u koliko se gradova održava prosvjed protiv Istanbulske konvencije.