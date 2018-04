Počinje još jedan Festival znanosti, sve posjetitelje očekuje 'Otkriće'

Više od stotinu aktivnosti na zajedničku temu "Otkrića" očekuje posjetitelje svih generacija na 6. Festivalu znanosti koji će se od 16. do 21. travnja održavati na brojnim lokacijama Sveučilišta, najviše na Kampusu, najavljeno je u četvrtak u Rektoratu.



- Festival znanosti je manifestacija kojoj je cilj približiti znanost javnosti, informirati javnost o aktivnostima i rezultatima, poboljšati javnu percepciju znanstvenika te motivirati mlade ljude za istraživanje i stjecanje novih znanja kroz ovaj neformalan način učenja - rekao je Mirko Marušić, predstavnik splitskog organizacijskog odbora, uputivši poziv za događanja svima, najviše djeci od vrtićke, preko osnovnoškolske i srednjoškolske dobi, pa do onih starijih.



Poziv na manifestaciju i službeno je upućen obrazovnim ustanovama, pa je red na ravnateljima da informaciju prenesu nastavnicima i učenicima, jer su sve aktivnosti besplatne.



U program su se uključile brojne gradske institucije, a odvijat će se kroz radionice, predavanja, prezentacije, pokuse, izložbe, koncerte, igre, znanstvene kafiće i astro party, a sve pod vodstvom brojnih znanstvenika i studenata volontera. Festivalski raspored može se pogledati na internetskoj stranici www.festivalznanosti.hr.



O ovogodišnjem projektu govorio je i prof. dr. Šimun Anđelinović, sveučilišni rektor, koji je naglasio kako su potencijali te znanstvene institucije zaista veliki, što i dokazuje potvrda o vodećem sveučilištu u regiji, a njegovi djelatnici i studenti na zanimljiv način populariziraju znanost, prenoseći je građanima svih uzrasta.



Manifestacija raste iz godine u godinu, a u njoj aktivno sudjeluje sve veći broj osnovnih i srednjih škola. Kroz temu "Otkrića" sudionici će saznati mnoge zanimljivosti vezane uz razvoj društva i same znanosti, koji su se mijenjali potaknuti idejama.