Konačno puni popis na jednom mjestu: pokrenut portal na kojem ćete sigurno pronaći savršenu slobodnu aktivnost za vaše dijete

Na online stranicama Slobodne Dalmacije odnedavno je postavljen pregled slobodnih aktivnosti kojima se mogu baviti djeca do 18 godina. Više od sedamdeset klubova, udruga, škola i radionica sa detaljnim informacijama i kontakt podacima dostupni su jednim klikom na stranici http://aktivnosti.slobodnadalmacija.hr/

Rezultat je to inicijative jedne mame koja je krenula u istraživanje s namjerom da svom prvoškolcu stavi na uvid sve aktivnosti kojima se u Splitu može baviti izvan škole. Kako vidite, potrajalo je to istraživanje sve do sredine drugog polugodišta :-). Ipak, vjerujemo da smo na dobrom putu jer sad sve mame, tate ali i bake i djedovi uz samo par klikova, vrlo jednostavno i brzo dolaze do informacija što se sve nudi u našem gradu.

Naravno da na tome nećemo stati, čeka nas još puno posla jer nam je cilj obuhvatiti ostala mjesta i gradove u cijeloj Dalmaciji.

Zato pozivamo sve one aktivne klubove, škole, udruge i projekte koji još uvijek nisu uključeni da nam se jave na mail [email protected] ili na tel. 352 644 kako bi ovaj web sadržaj bio koristan alat svim znatiželjnicima koji tragaju za onom pravom aktivnošću za svoje mališane.