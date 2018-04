Porazne brojke: samo je 775 osoba na Facebooku potvrdilo da će doći na skup protiv Istanbulske konvencije na splitsku Rivu!

Iako se već danima najavljuje veliki prosvjed na splitskoj Rivi u četvrtak, ako je suditi po reakcijama na Facebooku organizatori će biti itekako razočarani.



Naime, u najavi događaja "Prosvjed: Split protiv ratifikacije Istanbulske - 12.4. u 18h" samo je 775 osoba najavilo da dolazi na prosvjed, a 1100 je reklo da je 'zainteresirano'. To su aktualni podaci provjereni u srijedu u 23 sata.



Dakle, čekali smo do kasnih sati srijede da vidimo hoće li ljudi 'nahrupiti' i prijaviti svoje sudjelovanje na prosvjedu. Međutim, gužve nema ni na Facebooku, pa je pitanje hoće li biti gužve i na Rivi.



No, još su poraznije brojke kada pogledamo stranicu "Hrvatska protiv Istanbulske konvencije - Split" koja organizira taj događaj. Tu je stranicu lajkalo samo 469 ljudi.



Valja napomenuti da u pravilu više ljudi 'lajka' stranicu i neki događaj na Facebooku nego li ih se zaista pojavi na prosvjedu, što se može dijelom tumačiti da smo kauč nacija koja se ne voli i konkretno angažirati. Dakle, ako je 775 ljudi reklo da će sigurno doći na prosvjed, koliko će ih se zaista onda i pojaviti?



Očito je da naša 'fejs' nacija nije zainteresirana za nekakve bajke o rodnoj ideologiji, pa je pitanje hoće li Rivu u četvrtak u18 sati okupirati samo nekoliko stotina građana koji se protivi ratifikaciji Istanbulske konvencije, ili će se raditi o tisućama kako se nadaju organizatori.



Možda će taksisti (Radio taxi Split) koji su najavili besplatan prijevoz povećati tu brojku, a ne smijemo podcijeniti ni moć Crkve koja je praktički podržala prosvjed. Također, dio prosvjednika i nema Facebook pa će netko reći da ta mreža nije prava adresa za provjeru zainteresiranosti građana.



No, napomenimo da je Facebook centralno mjesto gdje se mobiliziraju mase, kao u slučaju prosvjeda za kurikularnu reformu kada su se diljem zemlje okupili deseci tisuća građana i to baš preko te platforme. Čisto radi ilustracije moći te mreže, i u drugim slučajevima poziv na razne događaje na 'Fejsu' je lajkalo više tisuća, pa i desetaka tisuća građana. Ali za sada je interes, barem što se tiče te platforme, skroman.



Koliko će se ovaj loš odaziv na Facebooku (kojeg ima barem jedan član hrvatskog kućanstva) odraziti i na realnu posjećenost na Rivi ostaje ipak da se vidi.