Dvorište bolnice na Firulama u krajnje je jadnom stanju, umjesto djece igralište su zauzeli mrtvi glodavci

Impresivna, danas i na više mjesta oštećena, fontana "Sunčana Dalmacija", s čak osam špina, suha je. Godinama. Presahnule su odavno i četiri male, danas prljave fontanice, s ukupno četiri vodoskok špine, uokrug Fontane koja to nije. Godinama. Nigdje čovjek da se osvježi, pa i umije lice, opere ruke, zašto ne?! Je li štednja vode ili nemar, ne zna se.



Nakon što sam pročitala posvetu na kamenu Fontane koja to nije, "Pacijentima i osoblju KBC 'Firule'. 29. VI. 1989. Josip Župa", krenula sam predahnuti u hlad, pored dječjega parkića. I baš ondje, tik uz kružnu dječiju njihalicu-klackalicu, dočekala me uginula beštija. Uginuli glodavac, miš, štakor, što li, bio je ondje u utorak popodne, ali i danas u srijedu.



Da ga nisam i danas tamo zatekla, slika od utorka bila bi usamljena, i ne bi nastala nijedna od novih fotografija, koje ukazuju da je dvorište Bolnice na Firulama u zaista jadnom stanju.



Samo stotinjak metara od zgrade Uprave Bolnice nalaze se: potrgane suhe grane, sitni otpad nataložen mjesecima, prljave lokve vode, kišobran u žbunju, odbačene boce...



Ne znam što me sve čeka u pravcu istoka, jer obišla sam tek možda sedmi dio bolničkoga kruga.