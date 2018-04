Predstavnici građanske inicijative "Hrvatska protiv Istanbulske konvencije" u srijedu su najavili kako će prosvjed na splitskoj Rivi u četvrtak navečer biti "stav građana protiv politike aktualne vlade" te su poručili saborskim zastupnicima HDZ-a da se Istanbulskom konvencijom želi provoditi politika koja je "suprotna programskim načelima HDZ-a."



"Ovaj prosvjed na Rivi prerastao je stav protiv ratifikaciji Istanbulske konvencije jer se on sada pretvorio u jasan i glasan stav građana protiv politike aktualne vlade", rekla je bivša gradska vijećnica HDZ-a u Splitu i članica ove građanske inicijative Sanja Bilač na konferenciji za novinare na Rivi na mjestu gdje će se u četvrtak održati prosvjed.



Po njezinim riječima, na prosvjedu na Rivi bit će iznesene "vrlo jasne poruke hrvatskome narodu, ali i aktualnoj političkoj vlasti".



Na pitanje kako komentira aktualna nesuglasja unutar HDZ-a u vezi Istanbulske konvencije, Bilač je odgovorila da te ne bi komentirala te dodala kako građanska inicijativa "Hrvatska protiv Istanbulske konvencije" apelira na saborske zastupnike HDZ-a da je u Istanbulskoj konvenciji riječ o politici suprotnoj programskim načelima HDZ-a koja bi, vjeruje, trebala biti suprotna i članovima te stranke. Ali, istaknula je, ostavljamo da oni sami donesu odluku i preuzmu odgovornost prema svome narodu.



Bilač je najavila da na prosvjedu neće govoriti nitko od saborskih zastupnika jer je, objasnila je, to građanski prosvjed.



"Na Rivi dogodit će se nešto najbolje što je Hrvatska doživjela od zajedništva domovinske i iseljene Hrvatske nakon našega prvog predsjednika Franje Tuđmana," poručila je Bilač. Pri tomu, istaknula je, prosvjed na Rivi imat će vrlo pozitivne učinke jer su ljudi bili suzdržani, ali sada je došao trenutak u kojemu ljudi mogu vrlo jasno izreći ono što osjećaju.



Bilač: Jasna poruka Vladi da je 60 posto građana protiv ratifikacije Konvencije



"Prosvjed će biti najvažnija poruka Vladi jer očito da Vlada ne reagira na činjenicu da je 60 posto građana protiv ratifikacije Istanbulske konvencije, a ne reagira ni na činjenicu da 80 posto građana smatra da država ide u lošem smjeru," ustvrdila je Bilač koja je na konferenciji za novinare nosila košulju s natpisom "Budi svoj" koju će, najavila je, "nositi i na prosvjedu jer je to poruka hrvatskome narodu da budemo svoji na svome."



"Tim natpisom poručujemo da hrvatsku državu trebamo razvijati onako kako to narod želi, da imamo obitelji i odgoj kakav želimo i da sami odlučujemo om svojoj sudbini - ne treba nam docirati nitko sa strane," rekla je Bilač. Smatra kako trebamo biti otvoreni i prihvaćati iz svijeta sve što je pozitivno ali, ustvrdila je, prioritetan je hrvatski domoljubni i nacionalni identitet i suverenitet Hrvatske.



Odgovarajući na novinarska rekla je kako prosvjed podupiru brojne udruge i posebice spomenula potporu branitelja, te udovica branitelja i ratnih veterana, kao i da se organizatori nisu nadali da će se toliko mladih zainteresirati za prosvjed. Dodala je da su prosvjed poduprli i brojni domoljubi iz Australije i Novoga Zelanda, te iz gradova diljem Hrvatske, a podupiru ga, primjerice, i splitski "Radio taxi", kao i autobusni prijevoz.



"Želimo da ovo bude dostojanstven prosvjed bez ikakvih izgreda," poručila je Bilač.



Aktivistica magistrica teologije Jelena Teklić istaknula je da se priključila građanskoj inicijativi "Hrvatska protiv Istanbulske konvencije" kako bi izrazila svoje nezadovoljstvo i protivljenje ratifikaciji te konvencije.



"Prosvjedom na Rivi želimo poslati poruku vladajućima da vlast pripada narodu i da izlazi iz naroda i da su zahvaljujući našim glasovima tu gdje jesu," ustvrdila je Teklić i pozvala medije da pošalju objektivnu sliku s prosvjeda na Rivi to da objektivno prenesu ono će se izreći na prosvjedu.