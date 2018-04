Iz Brodosplita demantiraju 'Slobodnu': Neistinito podmetanje o otpuštanju radnika povezano je s našim pismom namjere o dokapitalizaciji Uljanika

Iz Brodosplita nam je stigao zahtjev za ispravak objavljenih informacija kojeg prenosimo u cijelosti:



Dana 11. travnja 2018. godine u tiskanom izdanju Slobodne Dalmacije objavljen je članak pod nazivom: „Bauk otkaza kruži Brodosplitom: na ulicu će ukupno 800 radnika?“ i na internetskom portalu objavljen je članak pod nazivom 'Bauk otkaza kruži Brodosplitom, Debeljak se planira riješiti čak 800 radnika? ' Imamo informacije da su otpuštanja već počela, ljudima je u dva popodne rečeno da više ne trebaju dolaziti na posao' u kojem je navedeno više netočnih informacija pobliže navedenih u nastavku zahtjeva za ispravak tih informacija.



Radi ispravljanja netočnih i nepotpunih informacija objavljenih u tiskanom izdanju i na internetskom portalu, a u svrhu istinitog informiranja javnosti i zaštite ugleda i interesa Brodograđevne industrije Split d.d. i njenih radnika u zakonskom roku sukladno odredbama čl. 40, 41. i 42. Zakona o medijima podnosi se zahtjev za ispravak objavljenih informacija i to netočnih informacija, bez promjena i dopuna na istom mjestu novinskog prostora i na internetskom portalu na isti način na koji je bila objavljena informacija na koju se ispravak odnosi, kako dalje slijedi:



NEISTINITO PODMETANJE O OTPUŠTANJU RADNIKA POVEZANO JE S NAŠIM PISMOM NAMJERE O DOKAPITALIZACIJI ULJANIKA



Na današnjoj naslovnici Slobodne Dalmacije senzacionalistički je objavljena neistinita vijest da se u splitskom Škveru sprema 800 otkaza!



Neistinitih podmetanja na račun Brodosplita i DIV grupe bilo je u Slobodnoj Dalmaciji često i ranije, ali „fake news“ koja je danas objavljena na naslovnici, izmišljena je i plasirana zbog Pisma namjere s kojim je DIV grupa iskazala svoj interes za dokapitalizaciju Uljanik d.d.. Zbog transparentne ponude i konkretnog iznosa kojega smo ponudili za otkup dionica i dokapitalizaciju, žele nas sa ovakvim neistinitim podmetanjem prikazati kao nepouzdane partnere.



Što se tiče tog pisma namjere sve smo rekli u našem obraćanju javnosti prošli tjedan, a ostajemo pri svemu što smo tada napisali.



Što se tiče konkretne teme možemo reći sljedeće, informacija da se u Brodosplitu priprema ili čak razmišlja o otpuštanju radnika, a pogotovo njih 800 - potpuno je neistinita.



Pogotovo sada nakon što je Vlada pokrenula proceduru za definiranje jamstvenog fonda kao mehanizma za financijsko praćenje izgradnje brodova, to je bespotrebno i o tome uopće ne razmišljamo. Zato što formiranje jamstvenog fonda omogućuje profitabilnu izgradnju brodova za strane naručitelje – što bi, s obzirom na potpisane ugovore i interes naručitelja moglo čak i povećati zaposlenost u Brodosplitu.



Naravno kada govorimo zapošljavanju prvenstveno mislimo na radnike u proizvodnji, jer ionako imamo nepovoljan odnos zaposlenih u administraciji u odnosu na proizvodne radnike. Kada smo počeli restrukturiranje Brodosplita na svakog proizvodnog zaposlenika bio je jedan u administraciji.



Nakon pet godina restrukturiranja došli smo do omjera da na svakih 100 zaposlenika imamo njih 62 u administraciji, što je još uvijek znatno iznad omjera kojega imaju europska brodogradilišta, inače naši konkurenti na tržištu. Njihov je omjer na svakih 100 proizvodnih, njih 30 u administraciji.



Zato je naše trajno opredjeljenje postepeno smanjivanje administrativnog osoblja uz istodobno povećavanje proizvodnih zaposlenika. U tom kontekstu je i uručen raskid ugovora o radu spomenutoj trojici zaposlenika kadrovske službe.



Inače od početka godine broj zaposlenih iz Brodosplita je otišlo ukupno 74 radnika zbog poslovno uvjetovanih razloga uz isplatu otpremnine, odlaska u mirovinu ili isteka rada na određeno, a istodobno smo zaposlili novih 62 radnika koji do sada nikada nisu radili u Brodosplitu.



Dakle. riječ je o uobičajenom poslovnom ciklusu u metalurškoj industriji, gdje se ugovor za radni odnos sklapa na određeno vrijeme ovisno o potrebama za izvršenje planiranog posla. Radnici kojima je radni odnos prestao na temelju poslovno uvjetovanog otkaza ostvaruju pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti.



U sustavu Brodosplita kao i u svakom drugom velikom sustavu postoji fluktuacija kadrova tj. dolazaka i odlazaka, koja je u našem slučaju uvijek do sada bila u granicama prihvatljivog ili uobičajenog. Trenutno je u Brodosplitu zaposleno 2010 radnika međutim zbog različitog intenziteta ugovorenih poslova imamo potrebe za dodatnim radnicima za određenu vrstu metalskih zanimanja.



Činjenica je da je Uprava provela anketu među radnicima u kojoj se očekuju prijedlozi za ojačanjem efikasnosti i produktivnosti i poboljšanjem poslovanja iz njihove perspektive. S obzirom na to da svoje zaposlenike smatramo izuzetno bitnim u našem poslovanju, ovim putem smo im pružili priliku da na toj osobnoj razini iskažu svoj stav i mišljenje.