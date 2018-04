Okupili se članovi jedne od najstarijih splitskih familija: ulica usred grada i danas nosi ime po njihovoj lozi, no njih više nema tamo, rasuli su se po svijetu...

S južne strane Marjana zečevi su su radili veliku štetu. Tako bi se dva puta godišnje organizira lov na njih. Ovaj bosi mali, dole u livom kantunu, naš je veliki nogometaš Frane Matošić, otac ga je odvea da vata zeca

– Tu je nekoć žuborio potok... – naslov je reportaže o našoj ulici, a izdana je 1960. godine u "Slobodnoj Dalmaciji". Piše da su Matošići podigli svoje "kamene dvore" uz potok koji je tada protjecao do Matejuške – pokazuje nam požutjeli novinski list 85-godišnji Frane Matošić i okrećući se oko sebe pogledava na 23 okupljenih Matošića.



Susreli su se jučer u "Bajamontija", tik do ulice koja je dobila ime po njihovoj lozi, po njihovu prezimenu, ulice u kojoj Matošića više nema.



– Mi smo zadnji koji smo prodali kuću, moj brat i ja. Prodao sam je dobrom čovjeku. Na žalost, kad živite 60 godina u Zagrebu, kad gore imate troje djece, petero unučadi, obitelj i prijatelje, sve vam je tamo. Kada želim doći u Split, platim smještaj i sutra idem kući sretan i zadovoljan – kazuje nam Ante Matošić, 78- godišnjak i bivši vaterpolist "Mornara", koji se zajednički s rođakom Franom potrudio okupiti što više prezimenjaka.



– Da nije bilo njegova istraživanja po crkvama i nekakvim arhivima, ništa od ovoga ne bi bilo. I nakon toga, zvati obitelj, šestero braće s četiri sestre te njihovu djecu. To je bila muka ježeva za organizirat. Bio nam je problem i u interpunkcijama, stranim promjenama u prezimenima – prisjeća se Ante, ali s osmijehom na licu.



Sretan je jer neke od Matošića vidi prvi put. Čak i najstariji među njima, 85-godišnji Frane, pojedince do sada nije upoznao.



– Djed je imao šestero braće i četiri sestre. A od braće je bilo 35 potomaka, međutim više ni jedan nije živ. Mi, koji smo se ovdje okupili, njihova smo djeca ili unučad – pokazuje Frane. Povremeno ga netko prekine i upita o daljnjem rođaku, a on spremno odgovara i nastavlja priču o Matošićima.



U toj reportaži "Slobodne", autor Branko Ožegović piše o njegovu djedu, također Frani Matošiću, koji je živio u čuvenoj ulici nastanjenoj splitskim težacima i pučanima, borcima protiv autonomaške stranke.







– Jednom je između činova dotrčao u gostionicu Josip Pavić, još uvijek odjeven u Otella, da popije čašu dobroga vina. Kad ga je stari Frane vidio, kazao je: "Šta si se obuka u crnca? Misliš da ćeš me privarit? Za danas ti je bilo dosta pit! – uz osmijeh nam njegov unuk čita dio novinskog stupca te nastavlja:



– Moj dida je bio barjaktar Hrvatskog sokola, nosio je splitsku težačku odjeću i crvenu kapu. Bio je jedan od glavnih u borbi za hrvatski Split, a protiv autonomaša – pokazujući razne novinske tekstove prisjeća se najstariji Matošić među okupljenima.



Prebirući po papirima, pronašao je i jednu požutjelu staru fotografiju okupljenih težaka, djece i na desetke ubijenih zečeva. Nositelj najučestalijeg imena u toj porodici kazuje nam uz osmijeh kako moramo čuti priču o tome, pa krene:



– Gradonačelnik bi išao od dućana do dućana i prikupljao doprinose za grad, onda bi od tih para organizirao lov na zečeve na koji bi pozvao Splićane. S južne strane Marjana su radili veliku štetu, jer su težaci sadili salatu ili zelje, a zečevi bi sve pobrstili.



Tako bi se dva puta godišnje organizira lov na zečeve. Ovaj bosi mali, dole u livom kantunu, naš je veliki nogometaš Frane Matošić, otac ga je odvea da vata zeca – smije se naš sugovornik, a osim legendarnog "hajdukovca", poznato prezime spominje se u važnim splitskim datumima.



Kada su u listopadu 1882. godine narodnjaci pod vodstvom Gaje Bulata preuzeli vlast u splitskoj gradskoj općini, prvi narodnjački gradonačelnik Splita bio je Dujam Rendić-Miočević, a među "pridsidnicima" (potpredsjednicima), našao se Ivan Matošić, daleki rođak našeg sugovornika Frane.



No, pored svih Matošića, jedan od njih je posebno istaknuo važnost žena u njihovoj "lozi".



– Mislim da je ljepota Matošića u našim rođacima, jer ja jesam Splićanin po rođenju, ali moja majka nije Splićanka. Kada se vratite šest stoljeća unatrag, imate 20 generacija žena, a svaka je dala svoj dio gena koji je prostrujio u našu lozu – podvukao je Ante Matošić, posljednji u Matošićevoj ulici.