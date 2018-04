Građevinski inspektori počeli su s nadziranjem uklanjanja bespravne gradnje na području naše županije.

Kako se i najavljivalo proteklih dana, izvršna inspekcijska rješenja Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja provodit će se u Splitu, Dugopolju i Podstrani, točnije na sedam lokacija. Iz Ministarstva je poručeno kako će cijeli postupak uklanjanja bespravnih objekata trajati desetak dana, a već su u utorak počeli s obilaskom područja u općini Donja Podstrana.



Nastavlja se rušenje na splitskom području: danas na udaru Podstrana, vlasnici sami uklanjaju objekte izgrađene na pomorskom dobru



– Utvrđeno je kako je jedan investitor u potpunosti sam uklonio svoju bespravnu gradnju. Riječ je o armiranobetonskom platou koji je izgrađen bez izvršne, odnosno pravomoćne građevinske dozvole na pomorskom dobru u Strožancu, u Donjoj Podstrani.



Drugi investitor s tog područja obvezao se kako će također sam ukloniti takav bespravno izgrađeni armiranobetonski plato s drvenom i metalnom nadstrešnicom te metalnim stubištem koji je izgrađen na pomorskom dobru – pojasnili su iz resornog ministarstva, te dodali kako će inspekcija pratiti tijek uklanjanja i po potrebi uvesti u posao ugovornog izvođača, tvrtku "TGT-Adriatik" iz Pule.







Prema svemu sudeći, do kraja idućeg tjedna mogli bi se riješiti i objekti u Splitu, gdje se spominju dva kafića, od kojih je poznatiji onaj poljudski "Oće li kiša", kao i rušenje nesvakidašnje kuće Ivice Radoševića iz Dugopolja.



Iz Ministarstva su iznijeli prošlogodišnju statistiku, pa je tako u 2017. godini uklonjeno 316 bespravnih građevina diljem zemlje, a većim dijelom su to obavili sami investitori budući da im je to povoljnija opcija nego da to odradi ugovorna tvrtka građevinske inspekcije. Kao primjer su među većim prošlogodišnjim akcijama naveli uklanjanje 33 nezakonito izgrađene građevine na Žnjanu.



Ministarstvo zadovoljno



Što se ostalih brojki tiče, građevinska inspekcija Ministarstva je tijekom 2017. godine, uz 10.500 prijava početka građenja, zaprimila više od 4000 prijava bespravne gradnje, a navode kako je odrađeno više od 10.000 inspekcijskih pregleda i da je doneseno oko 3800 različitih rješenja.



– Od 2013. godine raste broj prijava koje se tiču građevinske dozvole i glavnog projekta za građenje jednostavnih građevina, a smanjuje se broj onih o nezakonitom građenju, što ukazuje na postupno poboljšanje stanja u području zakonitosti građenja. Primjerice, 2012. godine, od ukupno zaprimljenih 11.000 prijava, oko 6000 odnosilo se na prijave bespravnog građenja, a pet tisuća na prijave početka građenja – osvrnuli su se na pozitivne pokazatelje te se opet dotaknuli prošle godine, kada se, od oko 15 tisuća prijava, njih 10 i pol tisuća odnosilo na početak građenja, a ostatak na prijave nezakonitog građenja.



Dodali su i kako je prošle godine 50 posto nadziranih gradilišta bilo nezakonito, što je napredak u odnosu na 2011. godinu, kada ih je 80 posto bilo nelegalno.