Hoće li zbog gužvi na ulazu u Split biti smjena u vrhu Hrvatskih cesta?; Opara: To je nedopustivo, to je nonšalancija na koju smo upozorili ministra

Gradonačelnik Splita je nakon današnje konferencije za medije o natječaju za ugostiteljske objekte na Žanju komentirao jučerašnji sastanak s ministrom Olegom Butkovićem te otkrio što bi od svega prvo trebalo biti realizirano, javlja Dalmacija danas.



– Vjerujem da bi se od svega još za moga mandata mogla početi realizirati željeznička pruga između Splita i zračne luke Resnik, u suradnji s ostalim gradovima. Jučer smo vrlo energično ukazali ministru Butkoviću na nedopustivost događanja na jedinom ulazu u grad. Od Širine do Mostina su čepovi kao rezultat lošeg planiranja radova od strane Hrvatskih cesta. Sve se napravilo na potpuno neprihvatljiv način. Jasno mi je da Hvarske ceste prilikom sklapanja javne nabave moraju uzeti najpovoljniju ponudu. Ali ako onaj koji se javi nema dovoljan broj ljudi koji su u stanju raditi u dvije ili tri smjene, onda dovodimo u pitanje dovodimo javne nabave kao takve i kriterija. To je nedopustivo, to je nonšalancija na koju smo ministra upozorili. Ministar je shvatio o čemu govorim, on jamči da će razriješit pitanje vrlo brzo. Očekuje ova dva dana neke interesantne odluke po tom pitanju, čak i u kadrovskome smislu. To će objaviti ministar.



Novinari su potom upitali radi li se o smjeni na vrhu Hrvatskih cesta, što gradonačelnik nije ni potvrdio ni opovrgao, piše Dalmacija danas.