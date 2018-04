Splitski SDP-ovci zgroženi Skejinim govorom: To je izrugivanje ustavom i poviješću Splita. Konačno zabraniti ime 'Rafael vitez Boban' i pozdrav ZDS!

Nakon novog kontroverznog javnog nastupa Marka Skeje povodom proslave obljetnice osnutka IX. bojne HOS-a, splitski SDP reagirao je priopćenjem za javnost kojim poručuju kako treba konačno zabraniti ime Rafael vitez Boban te pozdrav Za dom spremni.



Novi performans u režiji Marka Skeje: Splitom opet odzvanjao pozdrav 'Za dom spremni'; Bauk: Skup je trebao biti zabranjen



Priopćenje splitskog SDP-a prenosimo u cijelosti:



'Korištenje ustaškog pozdrava „Za dom spremni" na obilježavanju obljetnice osnutka IX. bojne HOS-a u Splitu nije domoljubni žargon već izrugivanje s našim Ustavom, ali i s povijesti Splita. Republika Hrvatska je prema Ustavu utemeljena na antifašizmu. Hrvatska je bila vodeća u svijetu po snazi antifašističke borbe, a Split vodeći u Hrvatskoj.



Ovakva situacija u Splitu, u kojem je bilo dvanaest i pol tisuća partizana od četrdeset tisuća stanovnika, a samo nekoliko desetaka kvislinga, bila bi smiješna da nije tragična.



Hrvatska je, uz Srbiju, gotovo pa jedina država koja se iz pozicije pobjednice Drugog svjetskog rata gura u poziciju gubitnice. NDH je, uz to što je bila zločinačka, bila kanta za napucavanje svojim fašističkim saveznicama, i to ne isključivo Njemačkoj već i Italiji i Mađarskoj.



Jedno je odavanje počasti poginulim hrvatskim braniteljima koji su se borili u redovima HOS-a, a nešto sasvim drugo korištenje pozdrava „Za dom spremni" kojeg je po uzoru na NDH na početku Domovinskog rata u upotrebu ponovo uveo tadašnji predsjednik HSP-a Dobroslav Paraga.



Međutim, puno veći problem od korištenja ustaškoga pozdrava je to što država na to ne reagira ili reagira na pogrešan način.



Vijeće za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima preporučuje da se, doduše iznimno, dozvoli korištenje ustaškoga pozdrava. Policija pak dozvoljava održavanje skupa na kojem se godinama koristi ustaški pozdrav.



Kad predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović neutemeljeno naziva "za dom spremni" starim hrvatskim pozdravom, ona na taj način daje zeleno svjetlo za povratak u crnilo.



Hrvatska će pokazati da poštuje vlastitu ustavnu odredbu da je utemeljena na antifašizmu samo ako se konačno zabrani korištenje simbola NDH, od pozdrava „Za dom spremni" do naziva „Rafael vitez Boban"', stoji u priopćenju koje potpisuje Goran Kotur, predsjednik GO SDP-a Split.