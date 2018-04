Kreće utrka za koncesije na Žnjanu: evo tko je sve u igri za objekte na atraktivnoj lokaciji, kolika je cijena najma i kako će izgledati novi kafići

Splitska tvrtka Spalatum DMC ima novog direktora Antu Šunjića, a prva stvar kojom se predstavio novinarima bilo je raspisivanje natječaja za najam tipskih ugostiteljskih modula na žnjanskom platou.



Podsjetimo, natječaj je prema hodogramu aktivnosti za uređenje žnjanske plaže trebao biti raspisan 23. ožujka, ali to bivša ravnateljica Spalatuma nije učinila, niti je potpisala ugovor s izvođačem radova Tromontom, o čemu je Slobodna pisala.



Gradonačelnik Andro Krstulović Opara predstavio je na presici sazvanoj u Banovini Šunjića kao uglednog ekonomista koji se dokazao u bankarskom sektoru i predsjednika Kotara Bol, dodavši da on, istina, jest član HDZ-a, ali da to nije bilo presudno za njegov odabir.



- Procedura je neobično važna u ovom slučaju. Do sada su se prava na koncesijsko odobrenje ostvarivala brzinom predaje. Tko se prvi javi, taj dobiva posao. Mi smo to htjeli izbjeći. Htjeli smo sa cijelim nizom legalnih radnji osigurati da ljudi na Žnjanu uistinu budu oni koji imaju najbolje ponude - kazao je Opara dodavši kako je uvjeren da će, kad se skroz uredi, Žnjan biti prepoznatljiva turistička razglednica, ne samo u splitskim okvirima, nego i daleko izvan okvira Hrvatske.



Modul i mala terasa za 367 tisuća kuna



Šunjić je predstavio model natječaja po kojem se natjecateljima nudi osam ugostiteljskih sklopova. Svaki sklop se sastoji od dva ugostiteljska objekta i jednog spremnika (lockera). Svi moduli su montažni i veličine 12 m2. A bit će ponuđeno i deset WC-a koji će biti u javnoj funkciji. Osim toga, nude se dvije varijante terasa za koje se može natjecati. Manja iznosi 288 četvornih metara, a veća 384m2.



Minimalni iznos najama za ugostiteljski sklop s manjom terasom bio bi 367,800 kuna, dok bi za veći sklop bio minimalan godišnji najam 425,400 kuna.











Onaj tko pobjedi jer je njegova ponuda bila najbolja, sklapa s tvrtkom Spalatum DMC predugovor do 2. svibnja. Nakon toga traži odobrenje od Vijeća za koncesijka odobrenja, a potom sklapa ugovor s DMC-om.



Prekratak rok



Odgovarajući na novinska pitanja Šunjić je kazao kako ne smatra da je rok od 10 dana prekratak da se jave natjecatelji. Također, ne smatra da bi žalbe na natječaj mogle ugroziti provedbu hodograma po kojem privremena rješenja moraju biti stavljena u funkciju do 30. lipnja.



Privremena rješenja trajala bi od 30. lipnja 2018. do 31. prosinca 2019., “ako Grad drugačije ne odluči”, kako je kazao Šunjić. Na kasnije novinarsko pitanje, je li moguće da se moduli zadrže kao trajnije rješenje, kazao je da to ne može komentirati.



Kako smo pisali, terase na platou trebale su bili montažnog tipa, ali je nadležno Ministarstvo pomorstva reklo da nije moguće takve dimenzije podvući pod koncesijska odobrenja, pa se odustalo.



Pitali smo Šunjića kako će izgledati terase, ali on nam je rekao kako se o tome još razmišlja. Ujedno, doznali smo da je s Tromontom potpisan ugovor o izvođenju radova.



Odabir ugostitelja putem natječaja, kao i dovođenje infrastrukture do privremenih objekata, počiva na Planu upravljanja pomorskim dobrom. No, kako smo doznali od Duje Sučića, predsjednika Vijeća za dodjelu koncesijkih odobrenja na pomorskom dobru, Plan još nije stupio na snagu.



Kako će Vijeće odbiti nekoga tko se prvi javi da želi obavljati ugostiteljsku djelatnost, ako je to do sada bio način da se dobije koncesijko odobrenje?



- Dokument koji će ići paralelno s ovim je Plan upravljanja pomorskim dobrom, koji je trenutno na javnom savjetovanju. On definira da ugostiteljstvo na Žnjanu može dobiti samo onaj tko ima predugovor o najmu, tako da nitko tko preda samo zahtjev ne može dobiti koncesijsko odobrenje, bez obzira na Uredbu, ukoliko nije sklopio ugovor o najmu. U suradnji s Ministarstvom našli smo rješenje kako da ne dodjelimo na zahtjev nego onome tko ponudi najveću cijenu - tvrdi Sučić.