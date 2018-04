Croatia Boat Show ove godine donosi posebnu atrakciju: uz luksuzna plovila, posjetitelje očekuju i glamurozni partyji na moru kakve Split još nije vidio

Jubilarni 20. Croatia Boat Show održava se u terminu od 11. do 15. travnja, a svoja vrata za posjetitelje otvara u srijedu, 11. travnja u 12 sati.



Na sajmu će biti izloženo više od 150 brodova na kopnu i u moru, od čega će više od 30 brodova biti premijerno predstavljeno u Hrvatskoj.



Posebna ovogodišnja atrakcija je Yachts Club, reprezentativni prostor od 800 četvornih metara usidren u moru, u kojemu će se odvijati birani glazbeni i drugi zabavni programi, a posjetitelji će tu moći uživati i u gastronomskim delicijama koje će za njih spravljati ponajbolji hrvatski chefovi.



Mnogi izlagači već su najavili večernje zabave i promocije na sajmu, a posebna atrakcija biti će noćna Yachts parada u subotu, na kojoj će najbolji izloženi brodovi pred brojnom publikom prodefilirati ispred Zapadne obale.



Ove je godine izložbeni prostor sajma Croatia Boat Show dvostruko veći nego lani, a biti će predstavljeno više od 30 hrvatskih premijera motornih jahti, jedrilica, gumenjaka i katamarana, od kojih će se mnoge po prvi puta moći vidjeti u moru, u svome prirodnom okruženju.



Najveći izlagači na ovogodišnjem sajmu su trvrtke Navis, Euromarine, Croatia Yachting i Nautika Centar Nava.



Tvrtka Navis Marine na sajmu Croatia Boat Show izložit će čak 14 plovila, a iz njihove ponude izdvajamo Azimut Atlantis 51, open motornjak dotjeranih sportskih linija i dnevni cruiser Evo 43, 13 metarski open minimalističkog dizajna kojeg odlikuju brojne inovacije i ekskluzivni detalji.



Nautika centar Nava dovodi pravu poslasticu: novu jedrilicu iz danskoga škvera X: model X4³, performance cruiser iz nove X linije te Antares 9, najnoviji i najveći model iz linije Antares s vanbrodskim motorima koji će biti na raspolaganju za testnu vožnju na sajmu u Splitu, a također će za njega biti dostupna posebna sajamska ponuda uz garantiranu isporuku za sezonu.



Tvrtka Croatia Yachting nastupiti će u Splitu s deset plovila. Iz njihove ponude izdvajamo novu jedrilicu Hanse 388, rasnog krstaša koji uz sve već dobro poznate prednosti te marke pruža još veću razinu luksuza i udobnosti. U Splitu će biti premijerno izložena i jedrilica Hanse 548, koju odlikuje luksuzni salon u loft stilu te Sealine 430F, novi motornjak s letećim mostom.



Tvrtka Euromarine, zastupnik brodogradilišta Jeanneau izložiti će u Splitu deset brodova. Na Zapadnoj obali moći ćete vidjeti: Merry Fisher 1095; 795; 695, Cap Camarat 10.5WA; 7.5WA; 7.5BR, Jeanneau 51 te jedrilice Sun Odyssey 440, 419 i 319.



Radno vrijeme sajma je u srijedu od 12 do 19 sati, od četvrtka do subote od 10 do 19 sati, a u nedjelju 15. travnja od 10 do 18 sati. Cijena ulaznica je 40 kuna radnim danom te 50 kuna vikendom. Glavni sajamski ulaz je na istočnom dijelu Zapadne obale, kod Matejuške, dok se drugi nalazi kod Ruže vjetrova ispred Banovine.