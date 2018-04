Ovo je dno dna! Turistički grad, spreman za sezonu. Samo nek još malo useru more, pa smo spremni na svim frontama! Zrak, vod, šume, more... Šta je još ostalo !? Iskoristi priliku dok pada kiša pa možda niko ne vidi. Stoka jedna. Ovo je za naslovne stranice svih novina! - tako je Splićanka Lada Deković napisala u objavi na Facebooku uz koju je priložila video u kojem, kako ona navodi, u more uz splitsku rivu izlazi izmet, papir za wc...



Što ste točno vidjeli, pitali smo Ladu?

- A gadariju, eto što... To je točno bilo u kantunu od Lučke kapetanije prema trajektnoj luci... di starta ravnina. Ma nikad tako nešto nisam vidila, a ni njuhom osjetila. Pažnju mi je privukla časna sestra koja je stala poviše i 'krstila se'. Kad san se približila dobro nisam povratila. Pod ogromnim mlazom, pritiskom je izlazila kanalizacija, ali onako po mojoj procijeni 'netaknuta'. Izlazio je izmet,wc papiri. Užasno - opisuje nam Lada koja je pritužbu uputila i gradskom vijećniku Anti Bradariću koji joj je, kaže, ovo odgovorio nakon što se raspitao u Gradu.

- Znači sustav se nalazi na Kataliniću. To je mješoviti sustav i kada dođe do velike količine vode on jednostavno višak vode otpusti i to se dešava kod velikih kiša, ali ne kod svakih kiša i nije uobičajeno. Ta pojava se rijetko događa. Odmah njihova tehnička služba izlazi na teren i to izlijevanje traje dosta kratko i nije ništa novo što se ne zna, i da nije opasno. Tu sam informaciju dobio ovako brzinski, ali u svakom slučaju ću ići na vijećničko pitanje da dobijem malo detaljniji i točniji odgovor - naveo je Bradarić u svome odgovoru Ladi Deković.