Splićanin ostavio bebu u automobilu i ležerno pio kavu, građani zvali policiju: 'Bilo je bar 30 stupnjeva unutra, sledio sam se kad mi se učinilo da ne diše!'

Splitska policija u nedjelju je primila dojavu zabrinutog građanina koji je na parkiralištu na Zvončacu primijetio bebu zatvorenu u automobilu i ostavljenu bez nadzora. Kako je kasnije ispričao za Vijesti.hr, bio je šokiran viđenim, osobito s obzirom na to da je bilo vruće. Vani je, tvrdi, bilo preko 20 stupnjeva, a u zatvorenom automobilu, prema njegovoj procjeni, bar 30.



- Nisam mogao vjerovati da je nekome palo na pamet ostaviti tako maleno dijete bez nadzora, pa makar i na kratko. Nama odraslima ponekad je mučno sjesti u ugrijani automobil, a zamislite kako je bilo djetetetu za kojeg bih procijenio da nema više od dvije godine. Na trenutak sam mislio da beba ne diše, slina mu je curila iz usta - ispričao je za Vijesti.hr potreseni Splićanin koji je izrazio želju ostati anoniman.

Naveo je da je stajao kraj vozila dobrih 20-ak minuta misleći da će se netko pojaviti, ali nitko nije došao. Prije nego je došla policija, ipak se pojavio djetetov otac, a do tada se pred vozilom okupilo desetak prolaznika. Vidjevši okupljeno mnoštvo, muškarac je pobjesnio.

- Počeo je vikati i psovati govoreći kako on nije kriminalac i da odj****o od njegovog sina. Bio je jako bahat, a mislim da je bio u obližnjem kafiću uz more na kavi, do automobila nije došetao zabrinuto ili u brzom hodu. Opet sam zvao policiju i rekao im da se roditelj pojavio nakon čega sam otišao s parkirališta - prepričao je svjedok.

Dok je policija došla na mjesto događaja, muškarac se s djetetom udaljio, stoga nije napravljen službeni zapisnik.

"Trebamo istražiti cijeli slučaj i vidjeti ima li potrebe za postupanjem tj. prijavom nadležnim tijelima. Ovdje se prvenstveno radi o zaštiti i integritetu djeteta. Mogu samo kazati da imamo sve potrebne informacije“, poručili su za Vijesti.hr iz PU Splitsko-dalmatinske.