Na ruševinama pokojnog UTVS-a niknula nova Udruga turističkih vodiča: 'Borit ćemo se protiv ilegalnih vodiča i džepara!'

Udruga turističkih vodiča Split (UTVS) je nakon 60 godina djelovanja neslavno otišla u povijest. Presudila joj je Porezna uprava i milijunski dugovi.



No, to ne znači da splitski vodiči (a sve ih je više kako raste broj turista) ubuduće neće djelovati organizirano i da će građani ostati uskraćeni za omiljene besplatne ture razgledanja, a djeca za "Dioklecijanovu škrinjicu". Ovih je dana, na ruševinama stare, niknula nova udruga vodiča, i to pod imenom Društvo turističkih vodiča Split (DTVS), a predsjednik joj je vodič Ivo Luketa. Za potpredsjednicu je izabrana Maja Bilić, a tajnica DTVS-a je Anita Birimiša.



Nova udruga osnovana je 31. siječnja i nedavno je završila proces registracije. Doznajemo da je na osnivačkoj skupštini DTVS-u pristupio veliki broj vodičica i vodiča bivšeg UTVS-a, koja je zbog već poznatih razloga u procesu likvidacije.



Nova udruga vodiča ima više ciljeva, a među važnijima su edukacija vodiča, organizacija seminara i predavanja, izleti i putovanja, odnosno upoznavanje uže i šire okolice s njezinom kulturno-povijesnom baštinom, druženja vodiča, rješavanje tekućih problema, naplata vođenja preko DTVS-a, suradnja s ostalim udrugama vodiča u RH, besplatna vođenja za građane u određenom razdoblju godine, nastavak projekta "Škrinjica", suradnja s Gradom, Županijom, policijom, carinskom inspekcijom, turističkim zajednicama, HOK-om te, naravno, promoviranje grada i regije stranim gostima.



Luketa nam kaže da su već predali zahtjev za učlanjenje u krovnu zajednicu vodičkih udruga RH, odnosno u Zajednicu društava turističkih vodiča Hrvatske. Isto tako, uskoro šalju zahtjev za učlanjenje u HOK kao vanjski članovi, a imaju i svoga člana u Skupštini TZ-a Splitsko-dalmatinske županije.



– Naše članstvo pokriva sve najznačajnije jezike, kao što su engleski, njemački, francuski, talijanski, španjolski, portugalski, ruski, grčki i drugi. Uskoro ćemo slati pozive članovima za registraciju, a interes za upis novih ljudi je velik. U planu nam je da što prije napravimo i web-stranicu na kojoj ćemo predstaviti svakog našeg člana, pa će zainteresirani građani i turisti moći sami direktno odabrati svoga vodiča, a ne da to ide po preporukama... Kao predsjednik udruge, dat ću sve od sebe da budemo najbolji prezenteri Splita i šire okolice, kao i cijele Hrvatske. Za razliku od ovoga što smo imali do sada, nadam se timskom radu i borbi za prava vodiča, kao i izvršavanje obveza samih vodiča – najavljuje Luketa i navodi kako mu je namjera razvijati DTVS u interesu svih članova.



I nadalje će, tvrdi, upozoravati na probleme i pokušavati ih riješiti u suradnji s Gradom Splitom, nastavit će borbu protiv ilegalnih vođenja u suradnji s turističkom i carinskom inspekcijom, te će intenzivirati suradnju s policijom u suzbijanju džepar(ic)a, što predstavlja veliki problem turistima, a posredno i vodičima.



Najavljuje i održavanje dobrih odnosa s muzejima i galerijama na širem području Splita i okolice.

Bravo za volontere

Raspadom UTVS-a nije prestao ni projekt "Dioklecijanova škrinjica", odnosno razgledanja kulturne baštine Splita za niže razrede osnovnih škola u organizaciji Grada i vodiča. Besplatno vođenje sada je preuzeo DTVS.



– Više od 50 vodičica i vodiča prijavilo se za ovogodišnju "Škrinjicu", koja se održava u dva termina – u rano proljeće i kasnu jesen. Već od početka godine stotine su djece trećih razreda osnovnih škola iz Splita posjetile Palaču s našim vodičicama i vodičima koji su radili volonterski – kazao nam je Luketa.



Uz njega, za ovaj su se volonterski projekt prijavili i Anita Birimiša, Maja Bilić, Ana Tomić, Maja Benzon, Božidarka Šćerbe-Haupt, Slavenka Gašpar, Željan Gašpar, Linda Mikačić, Vesna Zaninović, Iris Jović, Marija Dužević, Alenka Krivić, Sandra Šamanović, Lana Ilijadica, Nives Fabečić, Keti Milardović, Žarko Matijević, Daria Pitalo, Linda Lesić, Vjeran Mlacić, Ana Vuletić, Nina Mimica, Vedran Matošić, Sonja Andrijolić, Kristina Nuić Prka, Dragan Gojun, Hrvoje Sarun, Tina Vukasović, Dijana Tolić, Magda Barišić, Milenka Uvodić, Tamara Marić, Suzy Bečić, Viktorija Modrić Files, Danica Čokolić, Arijana Vidan, Marija Čakić, Ivo Peša, Ana Periš, Ranka Tudor, Jasenka Perišin, Jagoda Copić, Marijana Glavurdić, Oliver Nejašmić i Anamarija Kovačić.