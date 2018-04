Uz prijavu za kazneno djelo lažnog uzbunjivanja u nedjelju iza podne je Ante Čulić (43), vlasnik kafića Plava laguna na splitskim Firulama, koji je u subotu posljepodne u svom lokalu lažno prijetio aktiviranjem eksplozivne naprave, predan pritvorskom nadzorniku. Tijekom cijelog jutra se nalazio u službenim prostorijama Druge policijske postaje.



Muškarac prijetio da će se raznijeti eksplozivnom napravom: 'Tri godine borim se s kriminalcima iz Ministarstva pomorstva, potegao sam očajnički čin!'



Nakon pregovora koji su u subotu trajali dva sata uhićen je i odveden u postaju nakon čega je pregledom kafića utvrđeno kako nema eksplozivne naprave. Nad njim je provedena kriminalistička obrada nakon koje je odlučeno za koje kaznneo djelo će ga teretiti.



S obzirom na okolnost da je prijetio nepostojećim eksplozivom išlo se s inkriminacijom za članak 316. Kaznenog zakona: lažna uzbuna, u kojem se navodi kako će osoba koja lažno obavijesti policiju ili drugu javnu službu koja osigurava red ili pruža pomoć o događaju koji iziskuje hitno djelovanje kazniti zatvorom do tri godine.



S obzirom da je predan pritvorskom nadzorniku očito je kao će Općinsko državno odvjetništvo za njega tražiti zadržavanje u istražnom zatvoru o čemu će u konačnici odlučiti sudac istrage. Policija je poziv vlasnika kafića dobila u subotu oko 15 sati, kada im je on kazao da se nalazi u praznom kafiću na Firulama gdje će aktivirati eksploziv.



Nakon osiguranja okolice kafića prilikom čega su udaljeni svi prolaznici i onemogućeno približavanje građanima, započeli su pregovori koji su trajali do 16,57 sati. Nakon izlaska vlasnika iz kafića, prosdtor je odmah pregledan te je utvrđeno da nema opasnosti.



Očajnički čin je kulminacija višegodišnjeg nezadovoljstva odlukama nadležnog Ministarstva pomorstva vezano za štekat lokala, izjavio je policiji očajni Ante Čulić.



Tijekom 2015. godine Ministarstvo je poništilo njegovo odobrenje o koncesiji koje mu je dao Grad Split da bi isto koncesijsko odobrenje dali vlasniku susjednog kafića. Sljedeće godine Visoki upravni sud je prvo prvu odluku Ministarstva, a 2017. godine i drugu.



Međutim, za vlasnika Plave lagune to nije značilo nikakvu promjenu jer mu je štekat ostao nedostupan, pošto Ministarstvo ignorira pravomoćna rješenja uporavnog suda, izjavio je.