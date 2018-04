Hrvatske željeznice iznajmile su igralište u Kopilici privatniku, stanovnici bijesni: Iskopali su rupe uz ogradu, dica mogu upast u njih, a sada ćemo ih morati voditi na Kman ili Brda da se igraju

Osim koncesionara, kontaktirali smo i odgovorne u Banovini od kojih smo tražili rješenje za mališane s Kopilice, ali odgovor nismo dobili

Premda stanovnici Kopilice nemaju dovoljno prstiju na rukama kako bi prebrojali sve probleme s kojima se desetljećima bore, odlučili su reagirati kada su uočili da će njihova djeca ispaštati samo zato što su se rodila u dijelu grada koji je, kako kažu, i Bog zaboravio.



Naime, jedino mjesto za igru, derutno igralište s opremom koju su obližnji stanari sami nabavili, prelazi u sportske (komercijalne) ruke. Za to su doznali tek kada su skromno opremljenu površinu okupirali radnici i bageri kako bi počeli kopati rupe za ogradu.



– Prije dva miseca su iskopali rupe za ogradu i tako ih ostavili. Nisu ograđene, dica mogu u njih upast, a mi ne znamo ni ko je izvođač, ni šta se tu radi – ističe Neven Drlje, jedan od okupljenih stanara obližnjih kuća uz željezničku stanicu arhaičnog imena Split Predgrađe, revoltirani načinom na koji im pred očima nestaje jedina zona namijenjena djeci i mladima.



Metalne branke su pomaknute, koševi su porušeni, ali bez obzira na to, četverogodišnjim i maštovitim blizankama Doris i Lani Grozdanić dovoljni su za igru. No, njihovoj majci i ocu, Milki i Tončiju, to je nimalo ugodno okruženje za zabavu. Kada smo posjetili spornu površinu, izgledalo je kao da smo u Pripjatu.



Sivilio, popucali beton, rupe na prilaznim ulicama i oko njih, u zraku se osjeća metalni miris kolosijeka koji posebno dominira ljeti, napuštene barake prošarane starim i novijim grafitima, a vizuru upotpunjuje i poneko napušteno vozilo. Sve je to daleko od nekakve balade iz predgrađa koje je to odavno prestalo biti, jer su visoki tornjevi "Westgatea" na pet minuta hoda, "Joker" tek koji korak dalje, a i Riva je puno bliže nego Žnjanu, Mejašima ili Kili.



Oko granica igrališta iskopano je nekoliko rupa dubokih i do 80 centimetara, šipke, daske, blatnjave lokve širine i dužine i do dva metra te dvadesetak centimetara dubine... I tako je bilo ostavljeno. Pokušavajući doznati ime investitora, obratili smo se tvrtki "HŽ Infrastruktura" gdje smo dobili i potvrdu da je teren iznajmljen Dječjem nogometnom klubu "Talent“ koji će ga koristiti kao nogometno igralište.



Zakupci ne vide ništa sporno u ostavljanju otvorenih "zamki" uz same rubove terena.



– Pa ograđene su. Možda je zbog vremenskih neprilika, snijega i kiše proteklih tjedana, traka odletila. Sad sam poslao nekoga da uzme novu traku i da to označi. Kako smo prošli vikend bili na turniru na Braču, onda se traka možda makla – ističe Ivan Buljanović, predsjednik "Talenta".



Međutim, toliko spominjane trake nema već duže vremena, što znači da koncesionar i nije baš provjerio stanje "gradilišta".



– OK, opet ćemo staviti traku i brzo će biti riješene te rupe – brzo odgovara Buljanović.



Budući da prostor nije u gradskom vlasništvu ni u posjedu, komunalci nisu izlazili na teren. No, mališanima iz Kopilice ostao je samo pogled na teren na kojem su se bezbrižno igrali, jer u pristojnoj blizini druge lokacije nema.



– Najbliže igralište je na Kmanu ili Brdima – priča majka blizanki koja s djecom prelazi dvije brze ceste ili pak "samo" jednu ako se odluči za rekreaciju kod škole na Brdima.



Njihov tata prisjeća se kako je prije 30 godina u Kopilici bilo bolje nego danas.



– Skoro svi smo se ovde rodili, prije san se ja igra na toj lokaciji di je bila livada, pa posli toga igralište, a sad se privatizira. Ako će oni to već ogradit, neka se pokraj toga osigura bar malo mista za dicu da se imaju di igrat – pokazuje Tonči Grozdanić na zamišljeno mjesto.



Kao argument više u nastojanju da gradski oci povedu računa o komunalnom, ali i edukativnom opremanju njihova kvarta naši sugovornici spominju kako je riječ o vrlo "plodnom tlu".



– Do prije par godina, od mosta do mosta (od onoga iznad pruge prema Stinicama do onoga iznad Sjeverne luke, op.a.) bilo je 40 dice i čak šest pari blizanaca, i to u krugu od 300 metara. Dva para su starija, a četiri, ispod šest godina – broji Edita Barić, majka devetogodišnjakinje.



– Poanta je igra djece i naš mir te izbor želimo li mi na to igralište izać ili ne. Reka mi je trener da će se naša dica tu moć igrat kad ne bude treninga – napominje sugrađanka, što nam je potvrdio i sam Buljanović.



– Iako nismo dužni dati prostor nikome da ga koristi, jer ga mi iznajmljujemo, kad ne budemo imali trening, vrlo rado ćemo dati djeci da se igraju, ali i drugima koji su u kvartu. Mi samo želimo zadovoljiti klupske potrebe, nismo protiv tih ljudi – poručuje čelnik "Talenta" i poziva nas da nakon nekog vremena provjerimo njegove navode.