Stigle sjajne vijesti: u 2018. godini broj letova prema Splitu bit će veći za gotovo 30 posto!

Prema Hrvatskoj je uvedeno više od 70 novih redovnih avionskih linija u 2018. godini od kraja ožujka do kraja listopada,, dok je rast ukupnog broja rotacija 15 posto u odnosu na 2017. godinu. Gotovo pet tisuća novih avio-rotacija prema Hrvatskoj i iz nje povećalo je njihov broj sa 29.843 rotacije u 2017. na više od 34.400 rotacija u 2018. godini.



Analizirajući ljetni raspored letenja po destinacijama prema apsolutnom broju najavljenih novih rotacija prednjači Split s povećanjem od 27,7 posto, na drugom je mjestu Dubrovnik s povećanjem od 19,6 posto, dok se na trećem mjestu nalazi Zagreb s rastom od 6 posto.



Tako je Split u ovoj godini, između ostalih, također povezan i novim letovima prijevoznika Volotea s Nicom, Palermom i Bergamom, dok je letovima Thomas Cooka povezan s Londonom, Bristolom i Glasgowom, odnosno s Düsseldorfom i Hannoverom kroz linije Condora. Dubrovnik je povezan novim letovima easyJeta s Napuljem, Venecijom i Londonom, dok je letovima TUI-ja povezan s Nottinghamom, Newcastleom i Deauvilleom. Zagreb je novim letom Air Canade povezan s Torontom, dok je Croatia Airlines uvela novu liniju do Dublina. Vesele i nove linije prema Zadru koji je povezan letovima Ryanaira s Frankfurtom, Bremenom i Allgäu Memmingenom (Bavarska), kao i nove linije prema Puli koja je povezana letovima easyJeta s Baselom, Milanom, Berlinom, Liverpoolom i Londonom.



- Ključni ciljevi koje smo definirali podrazumijevaju pozicioniranje Hrvatske kao atraktivne cjelogodišnje turističke destinacije koja je ujedno vrlo dobro prometno povezana, posebice u kontekstu aviolinija koje su ključni segment produljenja turističkog prometa na razdoblja pred i posezone. Upravo smo s tim ciljem ove godine po prvi put proveli značajniju suradnju s avioprijevoznicima i organizatorima putovanja iz inozemstva“, poručio je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić.



- Osim naglaska na kvaliteti naše cjelokupne turističke ponude, pratimo trendove na tržištu te širimo potražnju na ona tržišta koja imaju najveći potencijal rasta turističkog prometa. U tome aviolinije imaju bitnu ulogu te omogućavaju da Hrvatska postane još

konkurentnija i zanimljivija svjetska turistička destinacija-kaže ministar turizma Gari Cappelli.



Gledajući po emitivnim tržištima najviše je rotacija planirano između Njemačke i Hrvatske (10 poisto više nego lani), a potom slijede veze s Ujedinjenom Kraljevinom (+8%), Francuskom (+7%), Italijom (+39%) i Švicarskom (+25%). Početak ovogodišnje ljetne sezone letova, koja u prvom tjednu bilježi znatno više rotacija nego li je to bio slučaj prošle godine, dodatni je pokazatelj značajnijeg jačanja aviolinija u ovoj godini. Naime, u prvom će tjednu biti aktivno čak 536 rotacija, što naspram 451 rotacije u prvom tjednu prošle godine predstavlja rast od 19 posto. Najviše novih rotacija u prvom tjednu bilježe zračne luke Dubrovnik, Zagreb i Split.