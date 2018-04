Radujte se, roditelji: dogodine će vrtići raditi u smjenama

Predškolske ustanove u vlasništvu Grada Splita prijavit će se na Vladin poziv za uvođenje smjenskog rada u vrtićima od iduće pedagoške godine, nakon što su roditelji upisanih mališana iskazali svoj interes za dodatnim oblikom rada.



Vrtići su do sada radili samo u jutarnjoj smjeni, odnosno do 18 sati, što mnogim roditeljima nije odgovaralo zbog njihova smjenskog radnog vremena. Stoga mnogi pozdravljaju najavu uvođenja smjenskog rada jer im većini ne treba samo popodnevna vrtićka smjena, nego im treba vrtić jedan tjedan ujutro, a drugi tjedan popodne.



– Sukladno objavljenom natječaju za unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu predškolskog obrazovanja, Grad Split je u svojim vrtićima proveo anketiranje među roditeljima vrtićke djece radi utvrđivanja potreba za organizacijom popodnevne smjene i očito je kako postoji interes. Sukladno iskazanim željama i potrebama, kao i prostornim kapacitetima, Grad Split će se prijaviti na natječaj kako bi za sljedeću pedagošku godinu osigurao popodnevnu smjenu i stručnu podršku u vrtićima. Održano je više radnih sastanaka o ovoj temi u protekla dva tjedna radi stjecanja cjelovite slike i temeljite pripreme, rezultat čega će biti i naša prijava na natječaj. Do sada se u Splitu moglo pohađati popodnevnu smjenu u DV-u "Cvit Mediterana" i DV-u "Grigor Vitez", a ove godine je oko sto djece obuhvaćeno tim programom. Zahvaljujući ovom natječaju sigurni smo kako će veći broj djece i roditelja dobiti potrebnu pomoć i podršku u vrtićima, što je u skladu i s našim programom podrške demografskoj obnovi – potvrdila nam je Jelena Hrgović, zamjenica gradonačelnika.



Kao što je poznato, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Poziv za unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, namijenjen vrtićima i njihovim osnivačima, a s ciljem "usklađivanja poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenim u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja".



Osim što će roditeljima olakšati organizaciju života, ova novina u vrtićima otvorit će nova radna mjesta. Kako su kazali iz Ministarstva, za svaku popodnevnu grupu djece koja će se formirati pri vrtiću zaposlit će se dvije dodatne "tete", te kuharica i čistačica na pola radnog vremena.



Europski socijalni fond će s oko 300 milijuna kuna tijekom iduće dvije godine financirati plaće dodatnih odgojitelja, kuhara i čistačica u vrtićima, kao i trošak dječje prehrane, opreme i edukacije, sve kako bi vrtići u Hrvatskoj od rujna mogli početi raditi i u poslijepodnevnoj smjeni.



Detalji oko provedbe programa još nisu poznati, no pretpostavlja se da će radno vrijeme vrtića biti najvjerojatnije do 21 sat, a oni roditelji čija će djeca u vrtiće dolaziti poslijepodne plaćat će istu cijenu kao i oni čija djeca u vrtić idu ujutro.



Prema pedagoškom standardu, dijete ne smije boraviti u vrtiću više od 10 sati, pa će se i to morati poštovati.



Plan resornog ministarstva je da u srpnju bude poznato koji su se vrtići javili i prošli na natječaju kako bi već od 1. rujna mogli raditi i u popodnevnim smjenama s novozaposlenim osobljem.



– Uvođenje smjena u vrtićima je odlična stvar za one roditelje koji također rade u smjenama. Pitanje je samo do kada će vrtići raditi jer ako zatvore vrata u 19 ili 20 sati, opet će biti problem kamo s djecom dok im roditelji ne dođu s posla. S druge strane, za neku djecu će to biti dugo popodne ako ih roditelji dovedu na punih 10 sati – komentar je mame jednog vrtićanca.



