Krenuli su građevinski radovi na Žnjanu kako bi već ovoga ljeta bilo spremno funkcioniranje montažnih objekata i ostale infrastrukture predviđene privremenim rješenjem, pa do onog konačnog koje bi se trebalo realizirati do kraja 2020. godine.



Strojevi su jutros krenuli s raščišćavanjem obraslog zelenila i ravnanja površina kako bi teren bio spreman za daljnje radnje.



Sredinom ožujka je iz Banovine stigla obavijest kako bi se do primjene potpunog privremenog rješenja, 30. lipnja ove godine, sukladno razgovorima s gradskim poduzećima, trebali provesti radovi na provlačenju priključaka vode, struje i kanalizacije prema trasama konačnog rješenja platoa do ugostiteljskih objekata, wc-ova i koncesijskih polja.



Najavili su ograđivanje cjelokupnog područja parkirališta te uređenje ulaza i izlaza sa žnjanskog platoa s ciljem smanjenja gužvi, ravnanje i uređenje površina za smještaj ugostiteljskih objekata i terasa, lockera i wc-ova te njihovu montažu.



Dalje su nabrojali i dohranu plaže, uređenje kupališne površine i dijela zelenih površina prema lokacijama konačnog rješenja u zoni plaže.

Doznali smo kako u ponedjeljak kreću pripremni radovi za privremene objekte koji su dio Plana upravljanja pomorskim dobrom, kao što su postavljanje priključaka i manji hortikulturni zahvati.

Tada će vjerojatno žnjanski plato morati napustiti strani kamperi koji su dosad koristili situaciju i neometano tu boravili.