Splićaninu sudili na Uskrs: nakon što je 2,5 godine proveo po libijskim zatvorima, Ivan Furčić napokon izveden pred sud

Nakon 31 mjeseca provedenog po libijskim zatvorima, splitski pomorac Ivan Furčić konačno je izveden pred sud.



Saslušanje se dogodilo u prošlu nedjelju, na Uskrs, na sudu u Tripoliju, kamo je Furčić doveden iz jednog od zatvora u okolici glavnog libijskog grada. Zajedno s hrvatskim državljaninom bili su zapovjednik iz Egipta, još jedan član posade iz te zemlje, te mornari iz Gruzije i s Malte, ukupno njih petorica.



Splitski pomorac već dvije godine proživljava pravu dramu, a očajna obitelj više ne zna komu se obratiti: Nešto se čudno zbiva, spasite našeg Ivana!



Prvu informaciju o konačno održanom ročištu dobili smo od Paula Falzona, inspektora Međunarodnog sindikata pomoraca (ITF), koji pokriva područje Malte.

Prvi put uživo

I tamo se slučaj prati s velikom pozornošću, i to ne samo zbog sudbine jednog njihovog državljanina, već i kompanije "Golden Fleet Limited" i njezinih vlasnika, obitelji Mizzi, za koje je brod plovio kada je koncem kolovoza, odnosno početkom rujna 2015. godine zaustavljen pred obalama Libije i uzapćen, a svi članovi posade suočeni s optužbama za šverc naftnih derivata.



Istražujemo: Furčić je nastradao zbog ranijih poslova gazda s Malte



- Informaciju o održanom ročištu iskopao sam svojim privatnim kanalima. Neka vas to ne čudi kada je Libija u pitanju, jer tamo vlada potpuni institucionalni i svaki drugi kaos. Na svaki naš pokušaj do sada da dođemo do službene informacije institucije su se oglušile, tako da nam ništa nije preostalo drugo nego vući privatne i stare poslovne veze – pojašnjava inspektor Falzon.



Informaciju o održanom ročištu potvrdio nam je i odvjetnik Taher Shtewi iz Tripolija, kojega je uz pomoć Sindikata pomoraca Hrvatske angažirala Furčićeva obitelj. Iako mu je službeni branitelj već skoro dvije godine, ovo je prvi put da je svog branjenika iz Hrvatske mogao vidjeti uživo.



Naime, prema pravilima libijskog pravosuđa, izravni konakt mogu imati tek nakon prvog saslušanja. A ono je, što za boravka u prijašnjem pritvoru u Zawiji, što onima kod Tripolija, odgađano toliko puta da se ni odvjetnik nije mogao sjetiti točnog broja. I uvijek pod istom izlikom – "sigurnosni razlozi za transport pritvorenika".



- Ivan Furčić izgledao je posve dobro. Suvislo je odgovarao na moja pitanja, nije se ni meni ni sucu požalio na uvjete boravka u pritvoru. Kao i ostali članovi posade, izjasnio se da nije kriv. Bude li sve u redu, presuda će biti donesena na idućem ročištu zakazanom za 28. travnja.



Ja se, kao i kolege ostalih pritvorenika koji smo ujedinili obrane, nadamo da će presuda biti oslobađajuća. Po onome što smo čuli na sudu, nema dokaza koji bi teretili petoricu pomoraca. Ipak, najvažnije to što su oni zaustavljeni na brodu bez tereta, odnosno nisu uhvaćeni u švercu bilo čega, čak su bili i izvan teritorijalnih voda Libije – optimističan je odvjetnik Shtewi.



Povratak nade



Njegov optimizam i s istim argumentima dijeli i ITF-ovac Falzon.



- Do nas su doprle informacije da će biti oslobođeni ili osuđeni upravo onoliko koliko su do sada proveli u pritvoru, a to je više od dvije i pol godine. Ipak, treba biti i oprezan u prognozama jer, kao što sam rekao, u Libiji se nikada ništa ne zna – ističe Falzon.

Sama obitelj Ivana Furčića od nas je doznala o ročištu održanom na uskrsnu nedjelju.



- Najave su bile da bi se ono trebalo održati pretprošli vikend, ali su nam iz hrvatskog Ministarstva vanjskih poslova kasnije rekli da je ono odgođeno iz nepoznatih razloga. Već smo počeli gubiti nadu. Zato nas je jako sve ovo obradovalo – kazao nam je Ivanov bratTomo Furčić, koji se s njime posljednji put čuo koncem prošle godine, i to kada je promijenio zatvor i u posjet mu došao suradnik MVEP-a.