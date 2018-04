Osumnjičeni fratar godinama je vodio dječji zbor u Sv. Frane, a Crkva za navodno zlostavljanje zna još od 2011. kad je jedna od žrtava zatražila 'duhovnu pomoć'

Nije prošlo puno otkad je jučer ujutro u javnost izišlo priopćenje Nadbiskupskog ordinarijata u Splitu u kojem navode da je suspendiran "jedan klerik" zbog obavijesti o "mogućem kaznenom djelu" koje Crkva istražuje, a već se doznalo da je navodno riječ o 78-godišnjem fratru koji je niz godina vodio dječji zbor u samostanu sv. Frane u Splitu i da su ga najmanje dvojica muškaraca prijavila da ih je seksualno zlostavljao tijekom dužeg niza godina.



Crkva je objavila, i to nakon što su shvatili da su se novinari počeli raspitivati, da je Ordinarij "imenovao suca istražitelja i bilježnika u postupku prethodne istrage koji su dobili zadatak da se raspitaju o činjenicama, okolnostima i odgovornosti".



Osnovno pitanje koje se postavilo, pogotovo nakon što su se pojavile informacije da se za navodno zlostavljanje zna još od 2011. godine, kad je jedna od žrtava zatražila "duhovnu pomoć", jest zbog čega nitko od crkvenih ljudi nije, ako je zaista znao za to, sve prijavio policiji ili DORH-u.



Čak i da nisu prošle tolike godine, a ne ulazeći u psihološki profil žrtava i njihove razloge zbog kojih svih tih godina nisu prijavile ova nedjela, ako ih je, naravno, bilo, čovjek se ne može ne zapitati zašto Crkva nije prijavila mogući zločin odmah kad je za njega saznala u prosincu prošle godine, nego su odlučili sami istražiti slučaj. I onda odlučiti hoće li sve prijaviti svjetovnim organima gonjenja ili ne.



Jesu li oni uopće osposobljeni i stručni da mogu procijeniti je li prijava za ovako težak zločin poput pedofilije vjerodostojna ili ne? Posebice ako se zna da je gvardijan samostana u kojem se dogodio navodni zločin fra Žarko Relota, koji je ujedno i policijski kapelan.



"Državnim tijelima i svim pravnim osobama zakonska je obveza prijaviti kaznena djela, a građanima je to moralna obveza. Jer, ako šutimo o zlu, ono buja. Kad-tad bilo koji građanin može postati njegovom žrtvom.



Nakon saznanja o kaznenom djelu, policija je dužna poduzeti sve zakonske mjere i radnje kako bi se omogućio kazneni progon svih počinitelja kaznenih djela i o svemu obavještava nadležnog državnog odvjetnika.



Građani ponekad izbjegavaju prijaviti kaznena djela iz straha od osvete ili iz osobnog komoditeta (kada nisu žrtve kaznenog djela), ili zbog nekih trećih osobnih razloga. Takvo izbjegavanje građanske dužnosti šteti zajednici u cjelini, a tijelima za službeni progon kaznenih djela otežavaju i usporavaju rad u suzbijanju zla", stoji na službenoj MUP-ovoj internetskoj stranici u sekciji "Prijava kaznenog djela".



Zakon o kaznenom postupku u čl. 204. jasno kaže da je "svatko dužan prijaviti kazneno djelo za koje se postupak pokreće po službenoj dužnosti, koje mu je dojavljeno ili za koje je saznao". Nigdje se ne navodi da su od toga izuzete i crkvene osobe.



Kazneni zakon, pak, u članku 302. propisuje i kazneno djelo "Neprijavljivanje počinjenog kaznenog djela", u čijem stavku 1. stoji da će se kaznom do tri godine zatvora kazniti onaj "tko zna da je počinjeno kazneno djelo za koje je propisana kazna zatvora deset godina ili teža kazna pa to ne prijavi iako zna da bi takvom prijavom bilo omogućeno ili znatno olakšano otkrivanje djela ili počinitelja".



Ista kazna predviđena je i za "službenu ili odgovornu osobu koja ne prijavi počinjenje kaznenog djela za koje je saznala obavljajući svoju dužnost, a radi se o kaznenom djelu za koje pokretanje kaznenog postupka nije prepušteno privatnoj tužbi ili progonu po prijedlogu".



"Nema kaznenog djela kad njegova zakonska obilježja ostvari osoba koja je u braku ili koja živi u izvanbračnoj ili istospolnoj zajednici s osobom koja je počinila neprijavljeno kazneno djelo ili je toj osobi rođak po krvi u ravnoj lozi, brat ili sestra, posvojitelj ili posvojenik osim ako je djelo počinjeno prema djetetu", stoji u navedenom članku.



U prvotnoj verziji jednih od izmjena Kaznenog zakona stajalo je da se ovo odnosi i na "odvjetnika, javnog bilježnika, doktora medicine, doktora dentalne medicine ili drugog zdravstvenog radnika, psihologa, osobu kojoj je povjeren odgojno-obrazovni rad u odgovarajućoj ustanovi, djelatnika skrbništva i vjerskog ispovjednika", no to je naposljetku ispalo iz zakona.



"Obavještavamo vas kako Policijska uprava splitsko-dalmatinska nije zaprimila prijavu navedenog događaja, od žrtve ili iz drugog izvora. Međutim, bez odgode ćemo provjeriti sve navode te, ovisno o utvrđenom, poduzeti daljnje potrebne radnje iz nadležnosti policije i o utvrđenom i poduzetom izvijestiti nadležno Državno odvjetništvo", priopćili su iz splitske policije.