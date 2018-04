Ako imate kakvu nekretninu viška u Splitu, čini se da je pravo vrijeme da je plasirate na tržište. Malo je kazati da je ponuda stambenih kvadrata pod Marjanom oskudna s obzirom na potražnju, a sve je to rezultiralo drastičnim rastom cijena.



Split je iza Dubrovnika najskuplji grad u Hrvatskoj kada su u pitanju nekretnine. Na godišnjoj razini Split bilježi rast cijena kvadrata stana za gotovo 10 posto, dok je godišnji rast cijena kvadrata kuća 8 posto.



Konkretno, prosječna cijena kvadrata stana u veljači je iznosila 2563 eura po kvadratu, dok je metar četvorni kuće još i skuplji i iznosi 2799 eura po kvadratu. Podaci su ovo oglasnika Njuškalo.hr, na kojem se prodaje gotovo tri tisuće stanova u Splitu te nešto više od 300 kuća.



Sve je to nedovoljno za nekretninama žedno tržište, ističe Orlanda Tomić, suvlasnica agencije za nekretnine "Tomić&Vuković".



- Nema stanova, a pogotovo je teško u Splitu naći kvalitetan, dvosobni stan po cijeni manjoj od 150.000 eura. U nestašici kvalitetnih, sad su i oni lošiji koji se godinama nisu uspjeli prodati došli na red - ističe ova agentica.



Kako ističe Martina Kuterevac iz Njuškala, splitsko tržište nekretnina posebno je i po tome što je kvadrat kuće u prosjeku gotovo 10 posto viši od cijene kvadrata stana. Split i Dubrovnik su jedini gradovi u Hrvatskoj gdje su cijene kvadrata kuća više od cijena kvadrata stanova.



Što se tiče veličine stanova, na Njuškalu se najviše nude oni između 60 i 80 kvadrata.



- Trendovi pokazuju sve veću potražnju za stanovima u centrima velikih gradova u Hrvatskoj, pa je i u Splitu, u odnosu na prošlu godinu, zabilježena nešto manja ponuda i kontinuirani rast cijena kvadrata unazad gotovo tri godine - navodi Kuterovac.



Iako je na godišnjoj razini vidljiv rast cijena stanova u Splitu za gotovo 10 posto, situacija dosta varira po kvartovima.



- Primjerice, u kvartovima poput Dobri i Grad bilježimo pad cijena od gotovo 2 posto u godinu dana, dok su u kvartovima kao što su Firule, Lučac, Manuš i Gripe cijene stanova rasle za više od 10 posto - navodi Kuterovac.



Ovi podaci o blagom padu cijena nekretnina u centru centra zapravo i ne čude - posljednjeg se desetljeća valjda već prodalo i "poapartmaniziralo" sve što se moglo, pa više i nema izbora. S druge strane, kvaliteta života stanara gradske jezgre je zbog navale turista i podređenosti svega samo njima (i manjka parkinga!) toliko pala da će rijetko tko poželjeti kupiti stan u centru da bi u njemu baš živio.



Doduše, još uvijek vlasnici stanova u Kotaru Grad za svoje nekretnine traže više od 3000 eura po kvadratu (točnije 3023 €) i peti su najskuplji kvart u gradu. Prvi je Meje, gdje se metar četvorni cijeni s 3544 eura, pa Firule - 3371, Bačvice ​- 3127, te Lučac 3122 eura.



Najjeftinije ćete proći ako kupite stan na Brdima, tamo kvadrat dođe 1653 eura i zapravo nam je jako čudno kako je to moguće. Iako je riječ o perifernom dijelu grada, Brda su komunalno daleko opremljenija od, po mišljenju potpisane, precijenjenog Žnjana i Pazdigrada...



Može biti da je presudna manje atraktivna lokacija i starije zgrade, ali Brda imaju i dobre autobusne veze, i tržnicu, i školu i javne vrtiće i igrališta i bolje ceste - sve to što u spomenutim "elitnim" kvartovima nedostaje.



Kako bilo, na začelju su ove liste, a slijede još četiri kvarta iz sjeveroistočnog dijela Splita: Kocunar, Pujanke, Kman i Sućidar.



I podaci specijaliziranog oglasnika za nekretnine Crozilla.com pokazali su da je tijekom veljače najveći godišnji porast cijena stanova zabilježen upravo u Splitu, u kojem su "kvadrati" bili za oko 16 posto skuplji no u istom mjesecu lani.



- Osim visinom cijena, splitski se stanovi i prema potražnji nalaze pri samom vrhu ljestvice. Naime, podaci oglasnika Crozilla.com pokazali su kako su se, uz najtraženiji Zagreb, stanovi za prodaju i najam tijekom veljače najčešće pretraživali i na području Splita - doznajemo od Ivane Beljan iz Crozille.com.



Pozitivan predznak u promjeni cijena zabilježen je i kada su u pitanju zemljišta. Naime, prema podacima oglasnika Crozilla.com, za "kvadrat" građevinskog zemljišta na području županije Splitsko-dalmatinske tijekom veljače se tražilo 146 eura, što je u prosjeku 3,5 posto više nego u istom mjesecu lani.

Prosječne cijene stanova u €/m² za najveće gradove u Hrvatskoj - Dubrovnik 3374

- Split 2563

- Rovinj 2488

- Zadar 1898

- Zagreb 1803

- Rijeka 1469

Najskuplji kvartovi (cijene stanova u €/m²)



1. Meje - 3544

2. Firule - 3371

3. Bačvice​ - 3127

4. Lučac - 3122

5. Grad - 3023



Najjeftiniji kvartovi (cijene stanova u €/m²)



1. Brda - 1653

2. Kocunar - 1733

3. Pujanke - 1738

4. Kman - 1809

5. Sućidar - 1871