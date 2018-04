I ove se godine tradicionalno na Uskrsni ponedjeljak trčala popularna "Skalinada" u organizaciji Maraton kluba "Marjan" u kojoj je, kako nas je izvijestio Mladen Levačić, tajnik Kluba, sudjelovalo rekordnih 195 natjecatelja iz Hrvatske, Slovenije, Velike Britanije, Bosne i Hercegovine i Austrije.



Ovogodišnji pobjednik natjecanja koje se održava već šestu godinu zaredom u muškoj konkurenciji je ujedno i rekorder staze Ante Živković iz Makarske koji je dionicu dugu 1,32 kilometra od Solurata do marjanskog vrha Telegrin prešao za sedam minuta i 24 sekunde, dok je u ženskoj konkurenciji najbrža je bila Petra Koceić iz Splita.



Inače, prva tri mjesta u obe kategorije osvojili su "domaći" trkači i trkačice - Lucio Dunkić i Lovre Mihotić kod muškaraca bili su drugi i treći te Sanja Vlastelica i Mirana Ursić u ženskoj kategoriji.



Natjecatelji su od starta do cilja imali ne baš lagan zadatak, a to je bilo svladati čak 819 skala!