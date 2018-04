Već više od tjedan dana traje natezanje "Čistoćinih" djelatnika i stanara triju portuna zgrade na Branimirovoj obali od broja 2 do 6.



Razlog je kontejner za komunalni otpad koji svakodnevno "šeta" od natkrivenog prolaza u sklopu njihova objekta do javne površine kod obližnje "Konzumove" prodavaonice na Zapadnoj obali.



Situacija je to koja će se, sigurni smo, ubuduće često događati na gradskim ulicama, jer nova Vladina Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom propisuje da se "otpad prihvaća na mjestu njegova nastanka".



Stoga je ovo komunalno poduzeće krenulo s reorganizacijom posla u sklopu koje će se, gdje god to bude moguće, kontejneri ukloniti s javnih površina, a pojedinačnim kućanstvima podijelit će se kante.



Kako nas je izvijestila Ljubica Vrdoljak, šefica "Čistoćine" Operativne službe, svojevrsni pilot-projekt novog režima počeo je baš na Zapadnoj obali, gdje su, kako kaže, svi korisnici – od ugostiteljskih objekata, preko "Konzuma", ispostava državnih zavoda za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, pa do Banovine – ispoštovali spomenute odredbe, osim stanara spomenute zgrade.



– Kontejner već tjedan dana izbacuju na ulicu, a trebali bi ga držati u sklopu obuhvata parcele svoje zgrade, dakle u prolazu za vozila. Mi pokušavamo provoditi projekt "od vrata do vrata", ali u tom se slučaju svi moraju pridržavati pravila. Jako je važno da u ovom poslu svi zajedno surađujemo, jer u protivnom nećemo ništa postići – kazala je Vrdoljak.



O ovom slučaju sa Zapadne obale obaviješteni su i komunalni redari, koji su, kako doznajemo iz Banovine, izišli na teren i zapisnikom konstatirali zatečeno stanje te će, sukladno svojim ovlastima i koordinaciji s "Čistoćom", i postupiti.