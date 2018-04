Nadbiskup Barišić predvodio svečanu misu u Splitu, vjernicima za Uskrs govorio o Istanbulskoj konvenciji: Svaki pokušaj gradnje nove 'Babilonske kule' završit će u provaliji

Na blagdan uskrsnuća Isusa Krista ove nedjelje svečano euharistijsko slavlje s blagoslovom u katedrali sv. Dujma predvodio je monsinjor Marin Barišić, nadbiskup splitsko-makarski i metropolit, u koncelebraciji sa župnikom don Tomislavom Ćubelićem, te s još nekoliko svećenika.



Brojnim okupljenim vjernicima nadbiskup je uputio poruku s naglaskom na potrebu zaštite žene - majke.



- Bog je predao svog Sina u ruke žene, Djevice Marije koja ga je prva susrela i vidjela, a i uskrsloga Gospodina žene prve susreću i javljaju radosnu vijest drugima. Prate ga na križ i do groba. Žene gledaju srcem, vide dublje i iskrenije osjećaju bližnje u potrebama. Ustrajnije su u poteškoćama i zadnje se predaju i uzmiču. One su otpornije i upornije, a njihova solidarnost i pažnja dopiru dalje, zadnje gube nadu. Posebice ovo vrijedi za žene majke gdje dolazi do izražaja njihova ljubav i povezanost sa životom. Stoga je uvijek potrebno zaštiti ženu - majku, svetinju, da ne postane dodatna žrtva poganskog i nehumanog mentaliteta koji ne zna poštivati dostojanstvo žene pa ni majčine sebedarne ljubavi - naglasio je mons. Barišić osvrnuvši se na medijske vijesti o zaštiti žena od nasilja.



- Svatko normalan će reći da je to dobra vijest. Dosta nasilju, a osobito nad ženama! Svako nasilje, a osobito nad ženama, sve nas treba povezati i ujediniti. No, ono prikriveno nasilje često u suprotnosti s ljudskom naravi muškarca i žene, jest to što nas uznemiruje i stvara podjele među nama. Nažalost, privremeno skriveni i prikriveni ponori u sebi kriju opasne i duboke provalije s nesagledivim posljedicama za društvo i ljudski rod, čovjeka i obitelj, za dom i domovinu. Nasilje se rješava ozdravljenjem, a ne rastakanjem čovjeka, braka i obitelji. Svaki pokušaj samostvaranja i samoostvarenja novoga čovjeka, neovisna od Stvoritelja novi je pokušaj gradnje „Babilonske kule" koja će prije ili poslije završiti u provaliji - rekao je nadbiskup.



Osvrnuo se i na demografsku sliku Hrvatske, ' gdje se sve manje vide kolijevke, a sve se više organiziraju pogrebne povorke kao i povorke mladića, djevojaka i mladih obitelji koje napuštajući svoj dom i domovinu, traže budućnost negdje u tuđini'.



Podsjetio je i na 'provaliju' siromaštva jer nema radnih mjesta i sredstava za normalan život, 'provaliju' beznađa koja se rađa zbog lažnih obećanja, prikrivenih radnji, rodbinskih i stranačkih veza, nepotizma i korumpiranosti, nametnutih obveza i gubljenja vlastite slobode.



- A mi, svađamo se i dijelimo, gubimo i trgamo na donošenju zakonskih obveza koje su jako udaljene od stvarnoga života, a još više od najveće zaštite života - Krista uskrsloga. Kao suradnici i svjedoci Uskrsloga pozvani smo nadu unositi u sve naše grobove i ponore, u izazove i poteškoće kako bismo bili narod života i društvo koje poštuje dostojanstvo žene - majke, solidarno sa svima, a osobito s obiteljima otvorenima životu, zauzeti za mlade i njihovu budućnost - dodao je. na koncu, pozvao je žene - majke da budu navjestiteljice radosti života u svojim obiteljima, župnim zajednicama i na radnim mjestima, te je homiliju zaključio najavom Trećeg nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji u Splitu i Solinu 15. i 16. rujna.



Misno slavlje u uskršnje jutro uveličao je i mješoviti katedralni zbor pod ravnanjem maestra don Šime Marovića, dok je za orguljama bio don Ivan Urlić. Poseban pozdrav nadiskup je uputio bolesnima, osamljenima, nemoćnima, zatvorenicima, svim našim iseljenicima po Europi i svijetu. Misa se mogla pratiti u izravnom prijenosu na državnoj televiziji iz splitske prvostolnice.

Već tradicionalno mons. Barišić na Uskrs poslijepodne slavit će euharistiju u splitskom zatvoru.