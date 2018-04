Općinsko državno odvjetništvo u Splitu poslalo je prije tjedan dana požurnicu sudu, jer prva poslana lani u travnju nije urodila plodom. Sa suda odgovaraju da će se rasprava zakazati uskoro

Županijski sud u Splitu potvrdio je odbačaj prijedloga Nine Kuluz (44) za ukidanjem ili preinačenjem pravomoćne odluke o povratku njezina sina, sada osmogodišnjeg Cesarea, u Italiju ocu Alessandru Avenatiju.



U rujnu prošle godine Općinski sud u Splitu odbacio je njezin prijedlog kao nedopušten nakon što je održano jedno ročište. Prijedlog Nine Kuluz odnosio se na pravomoćnu odluku Županijskog suda u Splitu iz 2012. godine kojom je temeljem Haaške konvencije o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece određen povratak Cesarea u državu iz koje je ilegalno odveden.



Nakon prvostupanjske odluke o odbačaju, Nina Kuluz podnijela je žalbu Županijskom sudu u Splitu kao višem sudu. Njezina žalba je odbijena, čime je odbačaj prijedloga postao pravomoćan. Viši sud je u svom rješenju naveo da se iz njezina prijedloga ne može nedvojbeno zaključiti za koje je to nove činjenice saznala ili koje nove dokaze je stekla, a na temelju kojih bi za nju mogla biti donesena povoljnija odluka. Slijedom svega navedenog, Županijski sud u Splitu je odbacio prijedlog, navodeći da je i općinski sud trebao isto napraviti odmah, bez održavanja niti jednog ročišta.



Osim navedenog postupka, na Općinskom sudu u Splitu je u tijeku i kazneni zbog otmice djeteta protiv Nine Kuluz, u kojem nije održano nijedno ročište godinu i tri mjeseca. Općinsko državno odvjetništvo u Splitu poslalo je prije tjedan dana požurnicu sudu jer prva poslana u travnju prošle godine nije urodila plodom. S Općinskog suda u Splitu su nam kazali da nadležna sutkinja namjerava zakazati raspravu vrlo skoro.



- Predmetni spis je cijelo vrijeme pod kontrolom, a točan datum rasprave ću znati sljedeći tjedan. Mjera opreza u istom predmetu se uredno izvršava i Prva policijska postaja Split nas redovito izvještava o provođenju mjere opreza – saznajemo od Ivane Bilušić, glasnogovornice Općinskog suda u Splitu za kaznene predmete.



Postupak protiv Nine Kuluz pokrenut je kada nije postupila prema rješenjima talijanskog i hrvatskog suda, prema kojem je njezin sin Cesare trebao živjeti s ocem Alessandrom Avenatijem u Italiji uz zajedničko skrbništvo oba roditelja. Nakon prekida izvanbračne veze s Alessandrom Avenatijem, Nina Kuluz je 2010. uz pomoć putnog lista dobivenog u našem konzulatu u Italiji odvela jednogodišnjeg sina, koji ima dvojno državljanstvo, u Hrvatsku. Osim što je otišla s djetetom iz Italije, tereti se i za bijeg izvan Hrvatske u BiH, te se njoj i sinu nekoliko godina nije znalo boravište.



U studenome 2014. podignuta je optužnica protiv nje zbog oduzimanja djeteta u nakani da ga protupravno i trajno zadrži. Za navedeno kazneno djelo propisana je kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora. U rujnu 2016. dobrovoljno se predala splitskoj policiji. Nakon toga, nad njom je kraće vremena određen istražni zatvor, koji je u prosincu iste godine zamijenjen mjerom opreza prema kojoj se morala kontinuirano javljati policiji u Splitu jednom tjedno. Istog mjeseca održana je i rasprava u kaznenom postupku protiv nje za otmicu djeteta te je predloženo saslušanje niza svjedoka. Nakon toga suđenje se više nije nastavilo te tijekom 2017. godine nije održano nijedno ročište, kao ni prva tri mjeseca ove godine. Budući da se radi o pritvorskom predmetu, jer je Nini Kuluz istražni zatvor samo zamijenjen mjerom opreza, a nije i ukinut, te o predmetu na štetu maloljetnika, slučaj spada u spise po kojima se postupa žurno po obje navedene osnove.



Što se tiče mjere opreza, ona se redovito produžavala, a u svibnju prošle godine prihvaćena je žalba Nine Kuluz i određeno je da se umjesto jednom tjedno javlja policiji jednom mjesečno. Nina Kuluz navedenu mjeru uredno izvršava, o čemu Prva policijska postaja svaki put izvještava Općinski sud u Splitu. U međuvremenu je talijanski sud, na kojem se vodio istovrsni postupak, u listopadu prošle godine nepravomoćno osudio majku Ninu Kuluz na tri godine i četiri mjeseca zatvora zbog otmice dječaka, talijanskog državljanina, te na plaćanje odštete ocu u iznosu od 50.000 eura.



Osim kaznenog postupka zbog otmice, na Općinskom sudu u Splitu je u tijeku i parnični postupak po zahtjevu za isplatom alimentacije protiv Alessandra Avenatija. Tužbu kojom od oca traži plaćanje uzdržavanja za sina za ubuduće, ali i naplatu iznosa za protekli period od kada dijete nije u Italiji, podnijela je Nina Kuluz nakon povratka iz Italije. Za vrijeme njezina bijega postupak je stagnirao te je krenuo prošle godine, kada je sud odredio da interese djeteta zastupa odvjetnik umjesto majke. Zadnje ročište u tom postupku održano je u rujnu prošle godine, kada su zatraženi podaci o prihodima za oba roditelja.