'Pauk' ne dira diplomatske tablice? Pogledajte kako se po Splitu parkira konzul Austrije

Znate li onaj vic: Koji auto može 200 na sat po makadamu? Službeni.



A što kažete na ovaj naš: Koji se auto može parkirati u krivom smjeru nasred kolničkog traka na Bačvicama i svakodnevno ometati promet? Počasni.



Ljeska se sunce na diplomatskim tablicama počasnog audija dok mu počasni vozač, austrijski konzul, uživa u probranim počasnim zrncima jutarnje kave, a parkiranje mu je vjerojatno besplatno (bez pretjerivanja) samo metar, dva dalje, ali – gospodinu je očito lijeno prošetati se.



Počasan je to čovjek, nemojmo biti podrugljivi. Počasno ga, stoga, obični ljudi u nečasnim automobilima zaobilaze i riskiraju život da prođu iza uglancane počasne kočije.



Ne bismo mi o ovome pisali jer vjerojatno mu je to i dopušteno (ipak je počasni), ali već smo ga tri, četiri puta zatekli kako na istome mjestu izluđuje građane. One "nečasne", kojima "pauci" dižu automobile jer su se parkirali 1,48 metara daleko od zida na mjestu gdje razmak mora biti metar i pol. Izmjereno komadom drva otpiljenog na ciljanu dužinu. Nebaždarenog, naravno...



Dok smo snimali ovu fotografiju, počasni je užurbanim koracima doletio na vozačko mjesto i odjurio. Ali samo nekoliko dana kasnije opet smo imali priliku snimiti istu fotografiju... I tako stalno.