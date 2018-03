Potpuna euforija u Banovini zbog dolaska predsjednice, zaposlenici joj trčali u zagrljaj, padali i selfiji: pogledajte kako je dočekana Kolinda Grabar-Kitarović

Pljeskom i povicima odobravanja dočekali su u četvrtak zaposlenici Banovine predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović u trenucima kad je kročila u prostorije gradske uprave.



Iako im je dan ranije stigao kružni e-mail s terminom njezina dolaska pa bi neki mogli reći kako je cijela situacija iscenirana, ni emocija nije nedostajalo jer joj je jedna zaposlenica poletjela u zagrljaj, a s manjom grupom "pao" je i selfie. Predsjednica im se zahvalila na toplom dočeku i s balkona mahajući uputila čestitku povodom nadolazećeg Uskrsa.



Nakon sastanka u velikoj gradskoj vijećnici koji je potrajao gotovo sat vremena, predsjednica Republike zajedno s gradonačelnikom i njezinim bivšim savjetnikom Androm Krstulovićom Oparom dala je izjavu za medije, ali nisu bila dozvoljena pitanja novinara.



– Drago mi je što ste me upoznali s projektima koji će pridonijeti razvoju Splita i okolice, svela bi ih pod zdravlje, čistoću, vodu i infrastrukturu. Koristim ovu prigodu da naglasim kako je poražavajuće da je Split naš jedini veći grad koji nema obilaznicu.



Nadam se da će njena izgradnja krenuti što je moguće prije, i da će se na nju nastaviti brza cesta do Omiša, koja je neophodna ne samo turistima nego i tamošnjem stanovništvu – kazala je Grabar-Kitarović koja je izrazila zadovoljstvo jer se po onom što je čula važne odluke na Gradskom vijeću donose gotovo jednoglasno, te kako je velika stvar što se u ovako kratkom razdoblju pokrenuo niz velikih projekata poput sanacije Žnjana i Karepovca.



– Posebno me raduje što je u centru svih programa briga o čovjeku, posebno osobama s invaliditetom, te djeci i mladima – istaknula je predsjednica.



Poteštat je izvijestio novinare kako je predsjednicu upoznao s velikim planovima koje ima u svom programu, u kojima će mu trebati pomoć državnog vrha i institucija od kojih očekuje da se još aktivinije uključe u cijelu priču.



– Zahvaljujem se na potpori koju ste dali inicijativi koju sam pokrenuo s gradonačelnicima Solina, Kaštela i Trogira, te županom Blaženkom Bobanom, jer od državnih institucija očekujemo da se brže i bolje organiziraju jer možemo povući preko dvije milijarde kuna za vodovodnu i kanalizacijsku mrežu – naglasio je Krstulović Opara, koji je zajedno sa svojim zamjenicima i savjetnicima s čelnicom države razgovarao i o situaciji oko Spaladium arene, planiranom tehnološkom parku na Dračevcu...